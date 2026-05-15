Chhattisgarh News: शराब पीने से मना करना पड़ा भारी, लाठी-डंडे से पीटकर बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के तनौद गांव में शराब पीने को लेकर शुरू हुआ एक मामूली विवाद खूनी वारदात में बदल गया। सड़क किनारे शराब पीने से मना करने पर शुरू हुए झगड़े में बीच-बचाव करने पहुंचे एक बुजुर्ग पर लाठी से हमला कर दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। सूचना मिलते ही शिवरीनारायण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है।