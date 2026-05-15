Chhattisgarh Crime: छत्तीसगढ़ में दिल दहला देने वाला हत्याकांड, अपने ही पिता माँ और दो मासूमों की कुल्हाड़ी से काटकर कर दी हत्या

मृतकों की पहचान मेदनी प्रसाद कश्यप (70 वर्ष), उनकी पत्नी शांति बाई (65 वर्ष), नाती पीताम्बर कश्यप (16 वर्ष) और नातीन मोंगरा (25 वर्ष) के रूप में हुई है। यह परिवार गांव में अपने एक निर्माणाधीन नए मकान के पास स्थित पुराने घर में रह रहा था। बुधवार की रात सभी लोग रोजाना की तरह खाना खाकर सोने चले गए थे। गुरुवार सुबह जब निर्माण कार्य के लिए राजमिस्त्री और मजदूर वहां पहुंचे, तो घर के भीतर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। घर के अंदर खाट पर चारों की खून से लथपथ लाशें पड़ी हुई थीं। सामूहिक हत्याकांड की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।