अनोखा जज्बा: तीसरी बार बाइक से चारधाम यात्रा पर निकले विजय थवाईत, इस बार पंच केदार भी शामिल

इस बार का सफर और ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें पंच केदार के दुर्गम ट्रेक भी शामिल हैं। जांजगीर चांपा से उत्तराखंड तक करीब 1500 से 1800 किलोमीटर लंबी सड़क यात्रा के बाद उन्हें पहाड़ी इलाकों में कठिन चढ़ाई और पैदल ट्रेक भी करना होगा। यात्रा के दौरान वे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। इसके अलावा पंच केदार के तहत तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर जैसे कठिन धार्मिक स्थलों की यात्रा भी करेंगे। कई जगह 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल ट्रेक करना पड़ेगा।