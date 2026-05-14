Murder Case; छत्तीसगढ़ में बड़ी वारदात, एक ही परिवार के चार लोगों की निर्मम हत्या, गांव में फैली सनसनी

जानकारी के मुताबिक, वारदात देर रात की बताई जा रही है। सुबह जब आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिली तो इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही शिवरीनारायण थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू कर दी है। जांच में हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है।