Water Crisis: अकलतरा में पानी को लेकर मचा हाहाकार, धरने पर बैठे पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष पर लगाए निष्क्रियता के आरोप

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई बार लिखित आवेदन देने के बावजूद वार्ड क्रमांक 16 में चिन्हित स्थान पर बोर खनन और पाइपलाइन विस्तार का कार्य शुरू नहीं किया गया, जिससे लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। धरना स्थल पर वार्ड के नागरिकों ने भी नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नगर में पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए जनता को आंदोलन करने की नौबत आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। धरने को लेकर अब नगर की राजनीति भी गरमाने लगी है और नगर पालिका अध्यक्ष की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं।