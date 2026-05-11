Janjgir-Champa Food Poisoning: तरबूज खाने के बाद 4 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, 15 साल के किशोर की मौत

फिलहाल मामले को फूड पॉइजनिंग से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल जांच के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो सकेगी। इस घटना के बाद घुरकोट गांव समेत आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। डॉक्टरों ने लोगों से गर्मी के मौसम में खुले में रखे या कटे हुए खाद्य पदार्थों और फलों के सेवन में सावधानी बरतने की अपील की है।