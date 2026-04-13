एक साथ 80 लोगों की जान जोखिम में पड़ी, बोले- बस 2-4 गुपचुप खाए थे, फिर जो हुआ सुनकर उड़ जाएंगे होश

जैसे ही बीएमओ डॉ के कुजूर को पता चला कि केवल एक नहीं, बल्कि सात-आठ गांवों से ऐसे ही मामले आ रहे हैं, उन्होंने तत्काल स्वास्थ्य अमले को अलर्ट कर खुद मैदान में उतरने का फैसला किया और अस्पतालों में भीड़ न बढ़े और मरीजों को तुरंत राहत मिले, इसके लिए डॉक्टरों की टीम ने गांवों में ही पेड़ों के नीचे और घरों में ड्रिप, बोतल चढ़ाना शुरू कर दिया। और गंभीर रूप से निढाल हो चुके मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल शिफ्ट किया गया।