गोलगप्पे के दीवानों, जरा संभलकर! इस जिले में एक साथ 34 लोग हुए बीमार, कई बच्चे भी शामिल… मचा हड़कंप

गुपचुप खाना पड़ा गया भारी (फोटो सोर्स- Getty Images)
Chhattisgarh News: जांजगीर-चांपा जिले के बरगवां में साप्ताहिक बाजार में गुपचुप खाने से एक 34 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। बीमार में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। इसमें 2 से 3 बच्चों का तबीयत ज्यादा खराब होने पर सीएचसी में भर्ती कराया गया। जहां इलाज चल रहा है। सूचना पर सीएमएचओ निरीक्षण करने पहुंचे। जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए।
जानकारी के अनुसार, अकलतरा ब्लॉक के गांव बरगवां में शनिवार को साप्ताहिक बाजार था। जहां कई लोग गुपचुप व चाट बेचते हैं। शाम को गांव के लोगों ने गुपचुप खाए, देर शाम व रात में कई लोगों का तबीयत बिगड़ने लगी। देखते-देखते ही उल्टी व दस्त शुरू हो गई। 23 नवंबर को पता चला कि गांव में दो दर्जन से अधिक लोगों को उल्टी व दस्त का प्रकोप है। फिर पता चला कि सभी एक गुपचुप वाले के पास ही खाए हैं।
फूड पॉइजनिंग के कई मरीज सामने आने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जांजगीर-चांपा डॉ. उमेश मरकाम ने बरगवां पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया और मरीजों से मुलाकात कर उनकी हालत जानी। 34 मरीज फूड पॉइजनिंग से प्रभावित पाए गए हैं। इनमें से 2 मरीजों की तबीयत अधिक खराब होने पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकलतरा में भर्ती कराया गया है। जबकि बाकी मरीजों का उपचार गांव में ही किया जा रहा है।
निरीक्षण के दौरान डॉ. मरकाम ने मरीजों की जांच प्रक्रिया, उपचार व्यवस्था, दवाइयों की उपलब्धता एवं स्टाफ की तैनाती के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने उपस्थित चिकित्सकीय स्टाफ को मरीजों की लगातार निगरानी रखने, समय पर दवा उपलब्ध कराने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही फूड पॉइजनिंग की वजहों की जानकारी एकत्र कर रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए गए।
शाम को गुपचुप खाने के बाद सभी अपने-अपने घर चले गए थे। कई लोगों को देर शाम व रात में पता चला। बाद में एक दूसरे को पूछने पर पता चला कि सभी एक ही गुपचुप वाले के पास खाए हैं। ऐसे में अब गुपचुप वाले की तलाश की जा रही है।
इस संबंध में सीएमएचओ डॉ. यूके मरकाम ने बताया कि सभी मरीजों की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और स्वास्थ्य विभाग सतर्कता के साथ उपचार कार्य में जुटा हुआ है। प्रभावित परिवारों को आवश्यक चिकित्सकीय सलाह भी दी जा रही है। निरीक्षण के दौरान बीएमओ डॉ. महेन्द्र सोनी, बीपीएम अनूप मनहर, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
बरगवां में फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिली थी। जिसमें तत्काल निरीक्षण किया गया। स्वास्थ्य टीम अलर्ट मोड पर है। फिलहाल सभी खतरे से बाहर है। - अनूप मनहर, बीपीएम अकलतरा
