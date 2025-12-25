CG News: सीएचसी में युवक ने आग लगाकर की खुदकुशी, जाँच में जुटी पुलिस

युवक ने आग लगाकर की खुदकुशी (Photo Patrika)
CG News: सक्ती जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक युवक ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। सक्ती जिले में बुधवार की शाम एक सनसनीखेज खबर सामने आई जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सक्ती के जनरल वार्ड में एक युवक ने खुद को आग के हवाले कर दिया।
इससे वह बुरी तरह से झुलस गया और मौत हो गई। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।
युवक ने खुदकुशी क्यों की, इसका भी कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। जांच के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। टीआई लखन पटेल का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है।
