CG Fraud News: कार बेचने के नाम पर 1.30 लाख की ठगी, ऐसे दिया वारदात को अंजाम, दुर्ग से आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, मार्च 2023 में प्रार्थी सुखी राम साहू निवासी केरा रोड भाठापारा ने जांजगीर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है जिसे स्वयं के उपयोग के लिए एक सेकंड हैंड चार पहिया वाहन की आवश्यकता होने पर उसने एक मोबाइल नंबर के माध्यम से संपर्क किया जो अपने आप को वसीम खान नाम बताया और वह दुर्ग में रहना बताया। प्रार्थी के द्वारा एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने की बात करने पर आरोपी ने अपने स्विफ्ट डिजायर 2022 मॉडल जिसका नंबर सीजी 12 बीजी 3469 का फोटो सेंड किया।