Fraud News: मृत महिला को जिंदा बताकर श्रम विभाग को लगाया 1 लाख का चूना, खुलासे से मचा हड़कंप

इसके बावजूद 4 दिसंबर 2024 को कथित दलालों ने उसे जीवित दर्शाते हुए श्रम विभाग की श्रमिक मित्र दिव्यांग सहायता योजना में नाम दर्ज करा दिया। इसके बाद 9 दिसंबर को योजना के तहत एक लाख रुपए की राशि भी निकाल ली गई। चौंकाने वाली बात यह है कि योजना की राशि निकालने के बाद दलालों ने हितग्राहियों से मिलीभगत कर रकम का बंदरबांट कर लिया। यह पूरा खेल विभागीय मिलीभगत के बिना संभव नहीं माना जा रहा है।