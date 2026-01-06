6 जनवरी 2026,

मंगलवार

जांजगीर चंपा

RTE Admission 2026: प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की डेट जारी, इस तारीख से करें ऑनलाइन आवेदन

RTE Admission 2026: आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो जाएगी। इसे लेकर टाइम टेबल जारी हो गया है। बता दें कि दो चरणों में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होगी..

Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Chandu Nirmalkar

Jan 06, 2026

RTE Admission 2026

प्रतीकात्मक फोटो

RTE Admission 2026: प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत दाखिले की प्रक्रिया इस बार मार्च की बढ़ाई फरवरी से ही शुरू हो जाएगी। छात्र पंजीयन के लिए इस बार पोर्टल 16 फरवरी से खुलेगा और 31 मार्च तक चलेगा। अभिभावक अपने बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए 16 फरवरी से 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

RTE Admission 2026: टाइम-टेबल जारी

शिक्षा सत्र 2026-27 में आरटीई के तहत चलने वाली प्रवेश प्रक्रिया को लेकर टाइम-टेबल जारी कर दिया है। दाखिले की प्रक्रिया दो चरण में होगी। पहले चरण में 16 फरवरी से आवेदन लिए जाएंगे। प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अगर स्कूलों में सीटें खाली रह जाएंगी तो दूसरा चरण 1 जुलाई से शुरू होगा। हालांकि इस बार आरटीई की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब तक नर्सरी क्लास से एडमिशन मिलता आ रहा था लेकिन इस बार नर्सरी की बजाए अब क्लास वन से ही दाखिला दिया जाएगा।

जिले में घट जाएंगी आरटीई की सीटें

नर्सरी की बजाए क्लास वन से दाखिला मिलने पर इस बार जिले में आरटीई की रिजर्व सीटें घट जाएंगी। जिन स्कूलों में नर्सरी से एडमिशन मिलता आ रहा था वहां के स्कूलों में क्लास वन की सीटें, नर्सरी के बच्चों से ही भर जाएगी। जिन स्कूलों में क्लास वन से ही एडमिशन लिया जा रहा था, वहां ही सीटें मिलेगी। नर्सरी की सीटें घटने से इस बार एडमिशन के लिए अभिभावकों को परेशान होना पड़ेगा। हालांकि इस नियम का स्कूल संघों के द्वारा प्रदेशभर में विरोध जताया जा रहा था।

इस तरह चलेगी प्रवेश की प्रक्रिया

प्रथम चरण-
छात्र पंजीयन : 16 फरवरी से 31 मार्च
नोडल वेरिफिकेशन : 16 फरवरी से 31 मार्च
लॉटरी/आवंटन: 13 अप्रैल से 17 अप्रैल
स्कूल दाखिला: 1 मई से 30 मई
दूसरा चरण-
छात्र पंजीयन : 1 जुलाई से 11 जुलाई
नोडल वेरिफिकेशन : 1 जुलाई से 15 जुलाई
लॉटरी/आवंटन: 27 जुलाई से 31 जुलाई
स्कूल दाखिला: 03 अगस्त से 17 अगस्त

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 07:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / RTE Admission 2026: प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की डेट जारी, इस तारीख से करें ऑनलाइन आवेदन

