RTE Admission 2026: प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की डेट जारी, इस तारीख से करें ऑनलाइन आवेदन

शिक्षा सत्र 2026-27 में आरटीई के तहत चलने वाली प्रवेश प्रक्रिया को लेकर टाइम-टेबल जारी कर दिया है। दाखिले की प्रक्रिया दो चरण में होगी। पहले चरण में 16 फरवरी से आवेदन लिए जाएंगे। प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अगर स्कूलों में सीटें खाली रह जाएंगी तो दूसरा चरण 1 जुलाई से शुरू होगा। हालांकि इस बार आरटीई की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब तक नर्सरी क्लास से एडमिशन मिलता आ रहा था लेकिन इस बार नर्सरी की बजाए अब क्लास वन से ही दाखिला दिया जाएगा।