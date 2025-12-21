RTE Admission 2026: इस जिले के 536 निजी स्कूलों में 6,598 सीटें, 1 जनवरी से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया, देखें Details

शिक्षाविदों का कहना है कि आरटीई के शुरुआती वर्षों में प्रवेश कक्षा पहली से ही होता था, लेकिन बाद में निजी स्कूलों की मांग पर नर्सरी जैसी एंट्री कक्षाओं में भी दाखिले की अनुमति दी गई। नर्सरी से पढ़ाई शुरू होने पर बच्चों की नींव मजबूत होती थी और वे स्कूल के माहौल में आसानी से ढल जाते थे। अब सीधे पहली में प्रवेश होने से बीपीएल वर्ग के बच्चों पर पढ़ाई का दबाव बढऩे, पिछडऩे व ड्रॉपआउट की आशंका जताई जा रही है। पालकों का कहना है कि निजी स्कूलों में आरटीई के तहत निशुल्क शिक्षा के लिए अब केवल एक ही मौका मिलेगा, जबकि पहले तीन वर्षों तक अवसर मिलता था।