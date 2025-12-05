RTE Admission 2025: बड़ी खुशखबरी… 1 जनवरी से शुरू होगी आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया, देखें Details

जारी आदेश के अनुसार, स्कूल प्रोफाइल अपडेट 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद आरक्षित सीटों का प्रकटीकरण 1 जनवरी से 7 फरवरी तक किया जाएगा। आरटीई के तहत छात्र पंजीयन और नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया 16 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक चलेगी। इसके बाद लॉटरी आधारित सीट आवंटन 13 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच किया जाएगा। चयनित बच्चों का स्कूलों में दाखिला 1 मई से 30 मई 2026 तक कराया जाएगा।