5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

RTE Admission 2025: बड़ी खुशखबरी… 1 जनवरी से शुरू होगी आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया, देखें Details

RTE Admission 2025: लोक शिक्षण संचालनालय ने वर्ष 2026-27 के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम अंतर्गत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारिणी जारी कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Dec 05, 2025

आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया एक जनवरी से होगी शुरू (photo-patrika)

आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया एक जनवरी से होगी शुरू (photo-patrika)

RTE Admission 2025: लोक शिक्षण संचालनालय ने वर्ष 2026-27 के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम अंतर्गत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारिणी जारी कर दी है। इसके लिए प्रदेश के समस्त कलेक्टरों, संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भेजे गए हैं। संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन आरटीई पोर्टल के माध्यम से संपन्न होगी।

जारी आदेश के अनुसार, स्कूल प्रोफाइल अपडेट 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद आरक्षित सीटों का प्रकटीकरण 1 जनवरी से 7 फरवरी तक किया जाएगा। आरटीई के तहत छात्र पंजीयन और नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया 16 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक चलेगी। इसके बाद लॉटरी आधारित सीट आवंटन 13 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच किया जाएगा। चयनित बच्चों का स्कूलों में दाखिला 1 मई से 30 मई 2026 तक कराया जाएगा।

प्रक्रिया की समय-सारिणी

  • स्कूल प्रोफाइल अपडेट 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक
  • सीट प्रकटीकरण 1 जनवरी से 7 फऱवरी 2026 तक
  • छात्र पंजीयन 16 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक
  • नोडल वेरिफिकेशन 16 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक
  • लॉटरी आवंटन 13 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 तक
  • स्कूल दाखिला 1 मई से 30 मई 2026 तक

शुल्क प्रतिपूर्ति राशि के सत्यापन के भी निर्देश

संचालनालय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र निर्धारण, मान्यता संबंधी कार्यवाही, प्रचार-प्रसार, आवेदन समीक्षा और आवंटन प्रक्रिया को समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए। इसके साथ ही वर्ष 2025-26 की शुल्क प्रतिपूर्ति राशि का सत्यापन भी समानांतर रूप से करने को कहा गया है। आदेश में संबंधित विभागों को तैयारी समय पर पूर्ण करने और पोर्टल में त्रुटिरहित प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें

RTE की राशि में 11 लाख से अधिक की गड़बड़ी, मान्यता खत्म करने की तैयारी…
कोरबा
RTE की राशि में 11 लाख से अधिक की गड़बड़ी, (photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 09:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / RTE Admission 2025: बड़ी खुशखबरी… 1 जनवरी से शुरू होगी आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया, देखें Details

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

तीन सरकारी राशन दुकानें निलंबित, अनियमितता पाए जाने पर SDM ने की कार्रवाई

तीन सरकारी राशन दुकानें निलंबित (photo source- Patrika)
बिलासपुर

CG News: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सफलता के लिए दिए मंत्र, कहा-निरंतर सीखना, कौशल निखारना और आत्मविकास अनिवार्य

CG News: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सफलता के लिए दिए मंत्र, कहा-निरंतर सीखना, कौशल निखारना और आत्मविकास अनिवार्य
बिलासपुर

CG Crime News: भतीजी के प्रेम विवाह पर भड़का चाचा, ससुर पर टंगिया से हमला, जानें पूरा मामला…

CG Crime News: भतीजी के प्रेम विवाह पर भड़का चाचा, ससुर पर टंगिया से हमला, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
बिलासपुर

Crime News: युवक ने गाय के साथ किया अमानवीय कृत्य, वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी गिरफ्तार (photo-patrika)
बिलासपुर

Religion Change Case: प्रार्थना सभा के बहाने मतांतरण? भोजन पर बुलाकर… हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, तीन गिरफ्तार

भोजन पर बुलाकर मतांतरण का प्रयास:(photo-patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.