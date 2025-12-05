युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! इन 4 जिलों में पुलिस के 526 पदों पर होगी सीधी भर्ती

भर्ती प्रोसेस के हिस्से के तौर पर 17 से 19 नवंबर तक ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। SSP रजनेश सिंह ने भर्ती में पूरी ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस का भरोसा दिलाया है और कैंडिडेट्स को किसी भी तरह के स्कैम से बचने की चेतावनी दी है। यह टेस्ट 17 नवंबर को बिलासपुर डिविजनल हेडक्वार्टर के पुलिस परेड ग्राउंड में शुरू होगा। जिन कैंडिडेट्स ने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास कर लिया है और लिखित परीक्षा में शामिल हुए हैं, उन्हें इस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।