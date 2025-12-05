युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! इन 4 जिलों में पुलिस के 526 पदों पर होगी सीधी भर्ती

पुलिस के 526 पदों पर सीधी भर्ती (photo source- Patrika)
CG Job News: सरकारी नौकरियों का इंतज़ार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली और जांजगीर-चंपा ज़िलों की पुलिस फोर्स में 526 अलग-अलग पदों पर सीधी भर्ती हो रही है। खाली पदों में कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल ट्रेड्समैन शामिल हैं।
भर्ती प्रोसेस के हिस्से के तौर पर 17 से 19 नवंबर तक ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। SSP रजनेश सिंह ने भर्ती में पूरी ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस का भरोसा दिलाया है और कैंडिडेट्स को किसी भी तरह के स्कैम से बचने की चेतावनी दी है। यह टेस्ट 17 नवंबर को बिलासपुर डिविजनल हेडक्वार्टर के पुलिस परेड ग्राउंड में शुरू होगा। जिन कैंडिडेट्स ने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास कर लिया है और लिखित परीक्षा में शामिल हुए हैं, उन्हें इस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
CG Job News: यह सीधी भर्ती 2023-24 के लिए की जा रही है। बिलासपुर ज़िला पुलिस फ़ोर्स में कुल 140 खाली पद भरे जाएंगे। पहले दिन, 17 नवंबर को, बिलासपुर ज़िले में कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए 100 उम्मीदवारों को, कांस्टेबल कुक ट्रेड के लिए 5, कांस्टेबल नाई (बारबर) ट्रेड के लिए 11 और कांस्टेबल टेलर ट्रेड के लिए 4 उम्मीदवारों को बुलाया गया था।
