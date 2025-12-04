Crime News: युवक ने गाय के साथ किया अमानवीय कृत्य, वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल, आरोपी गिरफ्तार

यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 16 अक्टूबर को बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम गतौरा में भी ऐसा ही अमानवीय कृत्य सामने आया था, जहां एक युवक पर गाय के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। यह घटना रात 11:25 बजे की बताई गई थी और पूरा मामला आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया था। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामले समाज में गहरी चिंता पैदा कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन दोनों ही इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं।