4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

बिलासपुर

Crime News: युवक ने गाय के साथ किया अमानवीय कृत्य, वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल, आरोपी गिरफ्तार

Breaking News: एक युवक ने गाय के साथ अमानवीय कृत्य किया, जिसका वीडियो वायरल होते ही बवाल मच गया।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Dec 04, 2025

आरोपी गिरफ्तार (photo-patrika)

आरोपी गिरफ्तार (photo-patrika)

Crime News: बिलासपुर जिले के तारबाहर थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक युवक ने गाय के साथ अमानवीय कृत्य किया, जिसका वीडियो वायरल होते ही बवाल मच गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के मुताबिक, घटना से जुड़ा कथित वीडियो जब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, तो जिलेभर में आक्रोश फैल गया। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय हिंदू संगठनों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी युवक को पकड़कर तारबाहर थाना लेकर पहुंचे।

आरोपी को कठोर सजा देने की मांग

हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने कहा कि इस तरह की घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। जो लोग समाज की सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्हें भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। उन्होंने आरोपी को कठोर सजा की मांग की, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने का साहस न कर सके। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो को जांच के लिए सुरक्षित कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। अधिकारियों ने कहा कि सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

16 अक्टूबर को भी सामने आया था ऐसा ही मामला

यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 16 अक्टूबर को बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम गतौरा में भी ऐसा ही अमानवीय कृत्य सामने आया था, जहां एक युवक पर गाय के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। यह घटना रात 11:25 बजे की बताई गई थी और पूरा मामला आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया था। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामले समाज में गहरी चिंता पैदा कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन दोनों ही इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

04 Dec 2025 01:22 pm

