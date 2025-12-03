Patrika LogoSwitch to English

बालोद

Crime News: गर्भवती बेटी को BF ने ठुकराया, लगातार मिल रही धमकियों से टूटा पिता, दबाव में आकर दे दी जान

Crime News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सोमवार देर रात अपनी बेटी के साथ कार से घर लौट रहे पिता ने बीच रास्ते कार रोककर फांसी लगा ली।

बालोद

image

Khyati Parihar

Dec 03, 2025

बेटी संग घर लौटते पिता ने लगाई फांसी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

बेटी संग घर लौटते पिता ने लगाई फांसी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Crime News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सोमवार देर रात अपनी बेटी के साथ कार से घर लौट रहे पिता ने बीच रास्ते कार रोककर फांसी लगा ली। घटना के बाद परिजन आक्रोशित हो उठे और आत्महत्या का कारण पुलिस की लापरवाही बताते हुए विरोध करने लगे।

उनका कहना था कि जिस युवक के खिलाफ दो माह पहले मामला दर्ज कराया गया था, उसकी गिरफ्तारी नहीं होने से मृतक लगातार तनाव में था। उसे धमकियां मिल रही थीं। इससे नाराज परिजन शव को लेकर थाना के लिए रवाना हुए। इधर पुलिस ने थाने के सामने पहले ही बैरिकेड लगा दिए। परिजनों को थाने के बाहर ही रोक लिया। परिजनों ने वहीं विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

एक सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर करेंगे प्रदर्शन

मामले की सूचना मिलते ही पूर्व विधायक भैयाराम सिन्हा, वर्तमान विधायक संगीता सिन्हा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी मौके पर पहुंचे और परिजन का समर्थन किया। उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। पूछा कि जब दो महीने पहले मामला दर्ज हो चुका था, तो अब तक आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि एक सप्ताह में आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तो बड़ा आंदोलन करेंगे। थाना प्रभारी ने उन्हें आश्वास्त किया कि आरोपी की तलाश जारी है। एक सप्ताह में उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

यह था मामला

मृतक की बेटी का आरोपी युवक से प्रेम प्रसंग था। इसी दौरान युवती गर्भवती हो गई। परिजन ने युवक से शादी करने कहा, जिस पर वह राजी हुआ, लेकिन बाद में मुकर गया। युवती एवं उसके पिता से मारपीट करने लगा। मृतक के भाई का कहना है कि आरोपी लगातार परिवार को धमकियां दे रहा था। पुलिस से कई बार शिकायत के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। मृतक कई दिनों से मानसिक तनाव में था। आखिरकार इसी दबाव में उसने आत्महत्या कर ली।

तीन घंटे तक थाने के बाहर रखा शव

इस घटना से नाराज परिजनों ने थाने के बाहर मृतक के शव को लगभग तीन घंटे तक वाहन में ही रखा। हालांकि पुलिस से जवाब मिला कि एक सप्ताह के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए गांव ले गए। मामला शांत हो गया।

धमकियों से परेशान व्यक्ति ने की आत्महत्या, भड़के परिजन ने थाने के बाहर शव लेकर किया प्रदर्शन

बालोद जिले के एक प्रौढ़ ने सोमवार की रात फांसी लगाकर जान दे दी, जिसकी जानकारी मंगलवार सुबह परिजन और ग्रामीणों को मिली। घटना के बाद परिजन आक्रोशित हो उठे और आत्महत्या का कारण पुलिस की लापरवाही बताते हुए विरोध करने लगे।
CG News: हमर राज पार्टी जिला अध्यक्ष की कार में रहस्यमयी आगजनी, सीसीटीवी फुटेज में दिखा बदमाश… इलाके में फैली सनसनी

CG News : बालोद जिला बनेगा निवेश का गढ़, उद्योग लगाने जगह तय

Paddy Procurement : ऑफलाइन टोकन पाने किसान कर रहे रतजगा, ऋण पुस्तिका की लगा रहे कतार

पूजा-पाठ के बीच खून की उल्टी का नाटक कर कहा- गड़बड़ हो गई, खजाना नहीं मिलेगा… जीजा-साले ने उड़ाए 7 लाख, जानें कैसे रची गई ठगी की चाल

