सफाई में थ्री स्टार, मगर जगह-जगह दिखाई देता है कचरे का ढेर

बालोद शहर में लगातार आबादी व मकान बढ़ रहे हैं। अब नगर से निकलने वाले कचरा भी बढ़ गया है। पहले चार टन कचरा प्रतिदिन निकलता था। अब यह बढ़कर आठ टन हो गया है। घर- घर कचरा कलेक्शन के बाद भी शहर के कई जगह कचरे का ढेर दिखाई देता है। हालांकि नगर पालिका का दावा है कि वह नियमित सफाई करवा रही है। वहीं स्वच्छता के मामले में बालोद नगर पालिका को थ्री स्टार रेटिंग भी मिली है। लेकिन शहर को गंदा करने में पालिका के साथ नगर के लोग भी जिम्मेदार हैं।