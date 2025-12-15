आदर्श गांव को नशा-मुक्त बनाने के लिए ईनाणा के ग्रामीणों ने उठाया बीड़ा

मूण्डवा. नागौर जिले का ईनाणा गांव एक बार फिर से चर्चा में है। आम तौर पर होली, दीपावली पर चौपाल में ग्रामहित में निर्णय लेने वाले ग्रामीण ने इस वर्ष नशे की प्रवृति पर अंकुश लगाने के लिए अलग से चौपाल बुलाई। रविवार को गांव की सराय में हुई सर्व समाज की चौपाल में ईनाणा गांव को नशा-मुक्त बनाने के लिए ग्रामीणों ने बीडा उठाया। निर्णयों को धरातल पर सख्ती से लागू करने के लिए गहन विचार-विमर्श हुआ। इस में सर्व समाज, युवाओं व वरिष्ठ नागरिकों के साथ सांमजस्य कर सामाजिक ताने-बाने को मजबूत बनाकर युवा पीढ़ी को नशे के चंगुल से बचाने की मुहिम शुरू की गई।