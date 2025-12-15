आदर्श गांव को नशा-मुक्त बनाने के लिए ईनाणा के ग्रामीणों ने उठाया बीड़ा

मूण्डवा. नागौर जिले का ईनाणा गांव एक बार फिर से चर्चा में है। आम तौर पर होली, दीपावली पर चौपाल में ग्रामहित में निर्णय लेने वाले ग्रामीण ने इस वर्ष नशे की प्रवृति पर अंकुश लगाने के लिए अलग से चौपाल बुलाई। रविवार को गांव की सराय में हुई सर्व समाज की चौपाल में ईनाणा गांव को नशा-मुक्त बनाने के लिए ग्रामीणों ने बीडा उठाया। निर्णयों को धरातल पर सख्ती से लागू करने के लिए गहन विचार-विमर्श हुआ। इस में सर्व समाज, युवाओं व वरिष्ठ नागरिकों के साथ सांमजस्य कर सामाजिक ताने-बाने को मजबूत बनाकर युवा पीढ़ी को नशे के चंगुल से बचाने की मुहिम शुरू की गई।
गांव की सराय पर हुई चौपाल में मौजीज लोगों ने नशे के दुष्प्रभावों पर विस्तार से चिंतन मंथन किया तथा पूर्व में लिए गए निर्णयों को कठोरता से लागू करने पर सहमति बनी। काफी विचार मंथन के बाद तय किया गया कि सामाजिक तौर पर गांव के स्तर पर ही नशे पर अंकुश लगाकर एक आदर्श प्रस्तुत किया जाए । इसके बाद भी दिक्कत आने पर पुलिस की मदद ली जाएगी।
गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले मूण्डवा थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने भी गांव में चौपाल कर पुलिस की ओर से नशे पर अंकुश लगाने का भरोसा दिलाया था। इस दौरान प्रशासक रूपाराम रोज, पूर्व सरपंच रामनिवास ईनाणियां व ओमप्रकाश ईनाणियां, रामलाल ईनाणियां, आईदानराम, भंवरूराम, बल्लाराम, जगराम, सीताराम, रामपाल, कैलाशराम, राजेश ईनाणियां, कालूराम, हड़मानराम, रविन्द्र, दामोदर, योगेन्द्र, मनीष, प्रेमसुख, बबलू हरिओम, गरीबराम, गणपतराम सहित मौजीज लोगों ने विचार रखे।
यह लिए गए निर्णय
ग्रामीणों ने इस कार्य के लिए दो कमेटियों का गठन किया है। पहली कमेटी में युवा होंगे , यह निगरानी कमेटी ईनाणा तथा रूपासर की सरहद में कहीं भी नशे की बिक्री होने पर उसकी सूचना सबूतों के साथ एकत्र करेगी। यह सूचना बुजुर्गों की कमेटी को सौंपी जाएगी। सर्व समाज तथा सभी मोहल्लों से शामिल कर बुजुर्गों की यह निर्णय कमेटी बनाई गई है। कमेटी अपना निर्णय गांव के सरपंच को बताएगी। सरपंच अंतिम रूप से ग्रामीणों का फैसला सार्वजनिक करेंगे। इस दौरान यदि कोई सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करेगा तो पुलिस कार्रवाई करवाई जाएगी।
नहीं लेगा कोई पक्ष
ग्रामीणों ने चौपाल पर जनप्रतिनिधियों व राजनेताओं को दो टूक शब्दों में कहा कि कोई भी नशे की प्रवृति में पकड़े जाने वाले व्यक्ति की शिफारिश या जमानत के लिए पुलिस थाने नहीं जाएगा। गांव के जनप्रतिनिधि को जनभावना के साथ रहना होगा। यदि कोई जनप्रतिनिधि अवैध या गैर कानूनी कार्य में दखल करेगा तो उससे गांव की चौपाल पर जवाब तलब किया जाएगा।
इन पर रहेगा अंकुश
विवार को हुई बैठक में पुराने सभी निर्णयों को कठोरता से लागू करने पर सहमति बनी। गौरतलब है कि ईनाणा गांव में गुटखा, शराब, अफीम, डोडा, एमडीएम, स्मैक, गांजा सहित नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध है। इसके अलावा शादी समारोह या अन्य किसी भी आयोजन में डीजे नहीं बजा सकते। पतंगबाजी, आतिशबाजी व पैरावणी पर भी प्रतिबंध है। इन सभी निर्णयों की पालना का ग्रामीणों ने सामूहिक संकल्प लिया।
चुनावों में रहेगी नजर
आगामी पंचायत चुनाव में किसी भी हाल में शराब नहीं बंटे इसके लिए प्रत्याशियों को पाबंध किया है। यदि शराब बंटी तो गांव की चौपाल जवाब तलब किया जाएगा।
