सरकार के घोषणाएं पूरी करने के दावे, नागौर में दस महीने बाद भी सिंथेटिक ट्रैक का सपना अधूरा

फरवरी 2025 में बजट के दौरान वित्त मंत्री ने युवाओं को खेल गतिविधियों से जोडऩे और खेलों के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने की दिशा में कई अहम घोषणाएं की थीं। इनमें खेल मैदानों की स्थापना, उनका सुदृढ़ीकरण, ट्रैक निर्माण और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल थे। इसी क्रम में नागौर जिले के खींवसर में खेल स्टेडियम का निर्माण कराने तथा नागौर जिला मुख्यालय पर सिंथेटिक ट्रैक और ग्रास मैदान के निर्माण की घोषणा की गई थी। हालांकि बजट घोषणा के करीब 10 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक सिंथेटिक ट्रैक के लिए बजट स्वीकृत नहीं किया गया है। न ही निर्माण कार्य को लेकर कोई टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई है और न ही संबंधित विभाग की ओर से कोई स्पष्ट समय सीमा तय की गई है। ऐसे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस परियोजना को धरातल पर उतरने में अभी कितना समय और लगेगा।