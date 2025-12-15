15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

सरकार के घोषणाएं पूरी करने के दावे, नागौर में दस महीने बाद भी सिंथेटिक ट्रैक का सपना अधूरा

खेल प्रेमियों में निराशा, जिले में खेल सुविधाओं को बेहतर होने का इंतजार

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Shyam Lal Choudhary

Dec 15, 2025

नागौर स्टेडियम का ट्रेक

नागौर स्टेडियम का ट्रेक

नागौर. राज्य सरकार बजट घोषणाओं को ऐतिहासिक बताते हुए उन्हें समयबद्ध रूप से पूरा करने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर नागौर जिले के लिए की गई कई महत्वपूर्ण घोषणाएं अब तक फाइलों से बाहर नहीं निकली है। खेल सुविधाओं को लेकर की गई घोषणाओं की जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही हैं। नागौर जिले का बहुप्रतीक्षित सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण आज भी अधूरा सपना बना हुआ है और खिलाड़ी सरकार की घोषणा पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं।

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में नागौर जिला मुख्यालय पर सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण की घोषणा की थी। इस घोषणा का उद्देश्य राज्य में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाना और स्थानीय एथलीटों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना बताया गया था। सरकार का दावा था कि इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा और प्रतिभाओं को आगे बढऩे का मंच मिलेगा।

फरवरी 2025 में बजट के दौरान वित्त मंत्री ने युवाओं को खेल गतिविधियों से जोडऩे और खेलों के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने की दिशा में कई अहम घोषणाएं की थीं। इनमें खेल मैदानों की स्थापना, उनका सुदृढ़ीकरण, ट्रैक निर्माण और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल थे। इसी क्रम में नागौर जिले के खींवसर में खेल स्टेडियम का निर्माण कराने तथा नागौर जिला मुख्यालय पर सिंथेटिक ट्रैक और ग्रास मैदान के निर्माण की घोषणा की गई थी। हालांकि बजट घोषणा के करीब 10 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक सिंथेटिक ट्रैक के लिए बजट स्वीकृत नहीं किया गया है। न ही निर्माण कार्य को लेकर कोई टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई है और न ही संबंधित विभाग की ओर से कोई स्पष्ट समय सीमा तय की गई है। ऐसे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस परियोजना को धरातल पर उतरने में अभी कितना समय और लगेगा।

प्रतियोगिताओं की तैयारी में दिक्कत

जिले के खिलाड़ी और खेल प्रेमी इस देरी से खासे निराश हैं। एथलेटिक्स से जुड़े खिलाडिय़ों का कहना है कि आधुनिक सुविधाओं के अभाव में उन्हें प्रतियोगिताओं की तैयारी में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सिंथेटिक ट्रैक नहीं होने के कारण खिलाड़ी कच्चे या असमान मैदानों पर अभ्यास करने को मजबूर हैं। इससे चोट लगने का खतरा भी बना रहता है। कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी बेहतर सुविधाओं की तलाश में अन्य जिलों का रुख कर रहे हैं। खिलाडिय़ों का कहना है कि यदि समय रहते बजट स्वीकृत कर निर्माण कार्य शुरू किया जाए, तो जिले के युवा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

हालात जस के तस

खेल संगठनों का कहना है कि सरकार हर बजट में खेलों को बढ़ावा देने की बात तो करती है, लेकिन घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने में गंभीरता नहीं दिखाई देती। मंत्री और जनप्रतिनिधि मंचों से विकास कार्य पूरे होने के दावे करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात जस के तस बने हुए हैं। नागौर जैसे बड़े जिले में यदि सिंथेटिक ट्रैक जैसी बुनियादी खेल सुविधा अब तक नहीं बन पाई है, तो यह सरकार के दावों पर सवाल खड़े करता है। अब देखना यह है कि सरकार अपनी घोषणाओं को कब तक धरातल पर उतारती है या फिर नागौर का सिंथेटिक ट्रैक यूं ही हवा में लटका सपना बनकर रह जाएगा।

ग्रास मैदान के लिए जारी हुआ बजट

सरकार ने बजट घोषणा के तहत ग्रास मैदान के लिए बजट जारी कर दिया है। इसके तहत जल्द ही काम शुरू करवा दिया जाएगा। सिंथेटिक ट्रैक के लिए अभी बजट जारी नहीं हुआ है।

- सोहनलाल गोदारा, जिला खेल अधिकारी, नागौर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Dec 2025 11:42 am

Published on:

15 Dec 2025 11:41 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / सरकार के घोषणाएं पूरी करने के दावे, नागौर में दस महीने बाद भी सिंथेटिक ट्रैक का सपना अधूरा

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

इफको पर भ्रामक प्रचार का आरोप: नैनो डीएपी केे पोस्टर में बिना अनुमति किसानों की फोटो इस्तेमाल

nagaur nagaur news
नागौर

बिना नियम खुली औद्योगिक इकाइयां, धूल- धुएं से घुट रही सांसें

nagaur nagaur news
नागौर

राज्य सरकार के दो साल के कार्यकाल पर प्रभारी मंत्री चौधरी ने की पत्रकार वार्ता, विकास रथों को किया रवाना

नागौर प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी
नागौर

Rajasthan: खेत में मिला युवक का बिना सिर का शव, कई जगह पड़े मिले चिथड़े, इलाके में सनसनी

Headless body, headless body in Nagaur, headless body in Rajasthan, murder, murder in Nagaur, Nagaur crime news
नागौर

फास्ट-फूड में इस्तेमाल होने वाले तेल सेहत के लिए खतरा

nagaur nagaur news
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.