इफको पर भ्रामक प्रचार का आरोप: नैनो डीएपी केे पोस्टर में बिना अनुमति किसानों की फोटो इस्तेमाल

इफको ने नैनो डीएपी के फायदे गिनाने के लिए पोस्टर जारी किया है। किसानों का कहना है कि इस पोस्टर में दिखाए गए प्रगतिशील किसानों के हाथों में नजर आ रहे सौंफ के गुच्छों का इफको नैनो डीएपी से कोई जुडाव नहीं है। इफको इन किसानों और सौंफ का उपयोग कर अपने उत्पाद का प्रचार कर किसानों को गुमराह कर रहा है। इफको का दावा है कि इन किसानों ने नैनो डीएपी का उपयोग कर यह सफलता पाई है। लेकिन जिन किसानों को ‘पोस्टर में पेश किया है, उनका कहना है कि उनसे न तो फोटो लेने की अनुमति ली गई और न ही उन्होंने कभी नैनो डीएपी का छिड़काव अपनी फसलों पर किया।