14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

इफको पर भ्रामक प्रचार का आरोप: नैनो डीएपी केे पोस्टर में बिना अनुमति किसानों की फोटो इस्तेमाल

खजवाना (नागौर). किसानों की आय बढ़ाने और खेती में नई तकनीक को बढ़ावा देने का दावा करने वाली संस्था इफको अपने महत्वाकांक्षी उत्पाद नैनो डीएपी के प्रचार को लेकर विवादों के घेरे में है।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Ravindra Mishra

Dec 14, 2025

nagaur nagaur news

नागौर. इफको का पोस्टर जिस पर किसानों ने आपत्ति जताई है।

- सौंफ उत्पादक किसानों का आरोप , 'हमनें कभी प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं किया'

- किसानों ने बताया निजता का उल्लंघन

राजवीर रोज

खजवाना(नागौर). किसानों की आय बढ़ाने और खेती में नई तकनीक को बढ़ावा देने का दावा करने वाली संस्था इफको अपने महत्वाकांक्षी उत्पाद नैनो डीएपी के प्रचार को लेकर विवादों के घेरे में है। संस्था पर क्षेत्र के किसानों ने उत्पाद को बेचने के लिए झूठ का सहारा लेने का आरोप लगाया है। मामला, नैनो डीएपी के प्रचार पोस्टरों में इस्तेमाल की गई किसानों की तस्वीरों से जुड़ा है। इस संबंध में खुद किसानों ने कड़ी आपत्ति जताई है।

यह है पूरा मामला

इफको ने नैनो डीएपी के फायदे गिनाने के लिए पोस्टर जारी किया है। किसानों का कहना है कि इस पोस्टर में दिखाए गए प्रगतिशील किसानों के हाथों में नजर आ रहे सौंफ के गुच्छों का इफको नैनो डीएपी से कोई जुडाव नहीं है। इफको इन किसानों और सौंफ का उपयोग कर अपने उत्पाद का प्रचार कर किसानों को गुमराह कर रहा है। इफको का दावा है कि इन किसानों ने नैनो डीएपी का उपयोग कर यह सफलता पाई है। लेकिन जिन किसानों को ‘पोस्टर में पेश किया है, उनका कहना है कि उनसे न तो फोटो लेने की अनुमति ली गई और न ही उन्होंने कभी नैनो डीएपी का छिड़काव अपनी फसलों पर किया।

सौंफ उत्पादक का बड़ा खुलासा

विवाद का मुख्य कारण सौंफ की फसल हाथ में लिए किसान की तस्वीर है, जिसे इफको ने अपनी सफलता के रूप में प्रचारित किया है। जबकि यह सौंफ सिरोही के प्रगतिशील किसान इशाक अली के खेत की है। अली का कहना है कि यह पूरी तरह से झूठ है और उनकी साख का इस्तेमाल कर अन्य किसानों को गुनराह किया जा रहा है।

बिना अनुमति फोटो का इस्तेमाल: निजता का हनन

किसानों ने आरोप है कि इफको जैसी बड़ी सहकारी संस्था का यह रवैया न केवल अनैतिक है, बल्कि यह किसानों की निजता का हनन भी है। जिन किसानों ने पारंपरिक खाद का उपयोग किया, उनकी अच्छी फसल का श्रेय नैनो डीएपी को दिया जा रहा है।

गांव के अन्य किसान, पोस्टर में परिचित किसान की फोटो देख उत्पाद को अच्छा मान लेते हैं। जबकि हकीकत में उस किसान ने उत्पाद इस्तेमाल ही नहीं किया।

कहां से आया फोटो

पोस्टर में नजर आने वाला फोटो मार्च 2024 में नागौर से सिरोह गई ‘किसान समृद्धि यात्रा’ के दौरान ली गई थी। इफको ने हाल ही में सोशल मीडिया और 8 दिसम्बर को संभाग स्तरीय कार्यशाला ‘जलग्रहण महोत्सव 2025’ में इस पोस्टर का उपयोग कर किसानों को भ्रमित किया ।

इनका कहना..

अपना फोटो इफको नैनो यूरिया के पोस्टर पर देखकर हैरान हूं। मैने कभी इस प्रोडेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। इस प्रकार से किसानों को गुमराह करना हमारी निजता का हनन है। हम इसके विरूद्ध उपभोक्ता न्यायालय में जाएंगे।

रमेश चौधरी, पोस्टर में नजर आ रहा किसान

मेरे खेत में उगाई जा रही सौंफ का पेटेंट हो चुका है। उसका बिना अनुमति के इफको ने अपने पोस्टर पर इस्तेमाल किया है। यह कानूनी रूप से गलत है। इसके खिलाफ कार्रवाई हाेनी चाहिए।

इशाक अली, प्रगतिशील किसान, सिरोही

यह हमारी चूक है। अच्छी फोटो लगी इसलिए पोस्टर पर लगा दी। आगे से इसका उपयोग नहीं करेंगे।

डॉ एपी सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक, इफको राजस्थान।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Dec 2025 04:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / इफको पर भ्रामक प्रचार का आरोप: नैनो डीएपी केे पोस्टर में बिना अनुमति किसानों की फोटो इस्तेमाल

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिना नियम खुली औद्योगिक इकाइयां, धूल- धुएं से घुट रही सांसें

nagaur nagaur news
नागौर

राज्य सरकार के दो साल के कार्यकाल पर प्रभारी मंत्री चौधरी ने की पत्रकार वार्ता, विकास रथों को किया रवाना

नागौर प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी
नागौर

Rajasthan: खेत में मिला युवक का बिना सिर का शव, कई जगह पड़े मिले चिथड़े, इलाके में सनसनी

Headless body, headless body in Nagaur, headless body in Rajasthan, murder, murder in Nagaur, Nagaur crime news
नागौर

फास्ट-फूड में इस्तेमाल होने वाले तेल सेहत के लिए खतरा

nagaur nagaur news
नागौर

Rajasthan: सीने में दर्द उठा तो स्कूटी लेकर डॉक्टर को दिखाने निकला, घर से 500 मीटर की दूरी पर मौत

नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.