बिना नियम खुली औद्योगिक इकाइयां, धूल- धुएं से घुट रही सांसें

प्रेमनगर ग्राम पंचायत के अधिकांश लोग मजदूरी कर अपनी आजिविका चलाते है। ऐसे में वो यहां से आखिर कहां जाए। कोई दिहाड़ी मजदूर है तो कोई वाहन चालक है। कोई खेत में किसानी कर पेट भर रहा है। यहां से निर्वाचित जनप्रतिनिधि इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। ग्राम पंचायत एवं प्रदूषण बोर्ड ने भी इन औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी देते वक्त ग्रामीणों का ख्याल नहीं रखा। प्रदूषण फैलाने वाली इन औद्योगिक इकाईयों को आबादी क्षेत्र में लगाने पर प्रतिबंध लगना चाहिए।