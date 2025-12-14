प्रभारी मंत्री बोले : दो साल में 70 फीसदी घोषणाएं पूरी की, सवाल पूछे तो गोलमाल जवाब दे गए

नागौर. राज्य सरकार के दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर उपलब्धियां गिनाने नागौर आए प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा की ओर से किए गए वादों में से 70 फीसदी राज्य सरकार ने दो साल में ही पूरे कर दिए हैं। नागौर जिले की बात करें तो 73 फीसदी घोषणाएं पूरी हो गई हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि तुलनात्मक रूप से देखें तो पिछले कांग्रेस सरकार ने जितना काम पांच साल में नहीं किया, उतना भाजपा की सरकार ने दो साल में कर दिया है। अभी हमारे पास तीन साल का समय और है, इसमें कई विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फ्लेगशिप योजनाओं में 11 योजनाओं के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। नागौर में जमीन आवंटन के सभी कार्य पूरे हो चुके हैं।