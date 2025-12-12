12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

फास्ट-फूड में इस्तेमाल होने वाले तेल सेहत के लिए खतरा

कुचामनसिटी। शहर की चौपाटी और ठेले पर रोज़ाना बिकने वाले फास्ट-फूड का स्वाद शायद आपकी जीभ को ललचाता हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वही स्वाद और खुशबू आपके शरीर पर भारी पड़ सकती है?

3 min read
Google source verification

नागौर

image

Ravindra Mishra

Dec 12, 2025

nagaur nagaur news

कुचामनसिटी. पुरानी नगरपालिका के सामने सजे हुए फास्ट-फूड के ठेले।

-शहर में बासी तेल का इस्तेमाल, मानकों की अनदेखी परोस रही गंभीर बीमारियां

- चौपाटी और दुकानों पर गुणवत्ता की जांच नहीं

-बिना एफएसएसएआई प्रमाणन के बिक रहा फास्ट-फूड

कुचामनसिटी। शहर की चौपाटी और ठेले पर रोज़ाना बिकने वाले फास्ट-फूड का स्वाद शायद आपकी जीभ को ललचाता हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वही स्वाद और खुशबू आपके शरीर पर भारी पड़ सकती है? बदलती जीवनशैली में फास्ट-फूड एक आरामदायक विकल्प बन चुका है, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि इन स्नैक्स को तैयार करने में कौन से तेल का इस्तेमाल हो रहा है? यहां के ठेले पर तेल की गुणवत्ता की कोई जांच नहीं हो रही, और एफएसएसएआई प्रमाणन भी नदारद है। यह खबर नहीं सिर्फ शहर के स्वाद के शौकीनों के लिए, बल्कि उनकी सेहत के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है। यह सीधे तौर पर सेहत से जुड़ा हुआ सवाल है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यहां पुरानी नगर पालिका के पास स्थित चौपाटी और अन्य दुकानों पर लगने वाले ठेले सेहत के लिए खतरे की घंटी बने हुए हैं। यहां पर अधिकतर फास्ट-फूड को तेल में तला जाता है। लेकिन इन ठेलों पर तेल की गुणवत्ता और स्वास्थ्य मानकों की जांच करने वाला कोई नहीं है।

----------------

चौपाटी और दुकानों पर सेहत का सवाल

पुराने नगरपालिका भवन के पास लगने वाली शाम की चौपाटी इसका सबसे बड़ा केंद्र है। इसी तरह शहर की छोटी-बड़ी कचौरी-समोसे की दुकानों और होटलों पर भी दिनभर भीड़ लगी रहती है। ग्राहक यह नहीं जानते कि उनका मनपसंद नाश्ता किस तेल से, कैसे और कितनी बार इस्तेमाल किए गए तेल में तैयार हो रहा है। जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। कई दुकानदार एक ही तेल को बार-बार इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नियम और स्वास्थ्य मानकों का गंभीर उल्लंघन है।

----------------

विशेषज्ञ राय: 5 किलो तेल का कितना उपयोग

स्वास्थ्य विशेषज्ञों और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार तलने के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल (जैसे 5 किलो तेल) का उपयोग सीमित मात्रा में ही किया जाना चाहिए।

कितनी बार करें उपयोग:- स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक डीप फ्राई के लिए एक बार कढ़ाई में डाले गए तेल का उपयोग सिर्फ 1 से 2 बार ही किया जाना चाहिए। तेल का रंग गहरा होने या उसमें झाग आने पर उसे तुरंत बदल देना चाहिए।

क्या कहता है नियम:- खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि एक ही तेल को बार-बार गर्म करके इस्तेमाल करना खतरनाक है, क्योंकि यह तेल अपनी रासायनिक संरचना बदल देता है।

----------------

बार-बार इस्तेमाल किया गया जहरीला तेल

जब तेल को बार-बार उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। तो उसमें हानिकारक तत्व बनने लगते हैं। इसे पोलर कंपाउंड्स कहा जाता है। एफएसएसएआई के अनुसार तेल में पोलर कंपाउंड्स की मात्रा 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

-----------------

बार-बार इस्तेमाल किए गए तेल में तलने से हो सकती है ये गंभीर बीमारियां

1. कैंसर का खतरा:- तेल में हानिकारक कार्सिनोजेनिक तत्व उत्पन्न होते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।

2. हृदय रोग:- बैड कोलेस्ट्रॉ का स्तर तेजी से बढ़ता है। जिससे दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा बढ जाता है।

3. पेट की समस्याएं:- एसिडिटी, पेट में जलन और पाचन तंत्र की गंभीर खराबी हो सकती है।

4. उच्च रक्तचाप :- रक्त वाहिकाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है।

-----------------

प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत

शहर के निवासियों ने प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग से मांग की है कि चौपाटी और अन्य फास्ट-फूड आउटलेट्स पर नियमित जांच की जाए। दुकानदारों के लिए तेल बदलने के नियमों का पालन करना अनिवार्य किया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए।

-----------------

पत्रिका अपील

अगली बार जब आप चौपाटी या किसी दुकान पर तले-भुने स्नैक्स लें, तो तेल के रंग और गुणवत्ता पर जरूर ध्यान दें। जागरूकता ही बचाव है।

-----------------

इनका कहना:-

एक बार तेल में सिर्फ तीन बार फ्राई कर सकते है। इसके बाद में तेल जल जाता है। मामला ध्यान में आया है। शीघ्र ही जांच करेंगे।

बाबूलाल चौधरी, फूड इंस्पेक्टर, डीडवाना-कुचामन

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Dec 2025 04:45 pm

Published on:

12 Dec 2025 04:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / फास्ट-फूड में इस्तेमाल होने वाले तेल सेहत के लिए खतरा

बड़ी खबरें

View All

नागौर

ट्रेंडिंग

Rajasthan: सीने में दर्द उठा तो स्कूटी लेकर डॉक्टर को दिखाने निकला, घर से 500 मीटर की दूरी पर मौत

नागौर

बिना वैध कागजात चलती मिली बाल वाहिनी, क्षमता से दोगुना बच्चे

nagaur nagaur news
नागौर

अधूरा विकास यात्रियों पर भारी : स्टेशन पहुंचने की राह बनी खतरों का जाल

nagaur nagaur news
नागौर

सनातन संस्कृति ही भारत की शाश्वत पहचान

nagaur nagaur news
नागौर

नशा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में बाधक

nagaur nagaur news
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.