फास्ट-फूड में इस्तेमाल होने वाले तेल सेहत के लिए खतरा

कुचामनसिटी। शहर की चौपाटी और ठेले पर रोज़ाना बिकने वाले फास्ट-फूड का स्वाद शायद आपकी जीभ को ललचाता हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वही स्वाद और खुशबू आपके शरीर पर भारी पड़ सकती है? बदलती जीवनशैली में फास्ट-फूड एक आरामदायक विकल्प बन चुका है, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि इन स्नैक्स को तैयार करने में कौन से तेल का इस्तेमाल हो रहा है? यहां के ठेले पर तेल की गुणवत्ता की कोई जांच नहीं हो रही, और एफएसएसएआई प्रमाणन भी नदारद है। यह खबर नहीं सिर्फ शहर के स्वाद के शौकीनों के लिए, बल्कि उनकी सेहत के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है। यह सीधे तौर पर सेहत से जुड़ा हुआ सवाल है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यहां पुरानी नगर पालिका के पास स्थित चौपाटी और अन्य दुकानों पर लगने वाले ठेले सेहत के लिए खतरे की घंटी बने हुए हैं। यहां पर अधिकतर फास्ट-फूड को तेल में तला जाता है। लेकिन इन ठेलों पर तेल की गुणवत्ता और स्वास्थ्य मानकों की जांच करने वाला कोई नहीं है।