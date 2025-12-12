बिना वैध कागजात चलती मिली बाल वाहिनी, क्षमता से दोगुना बच्चे

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेशों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष अरुण कुमार बेरीवाल के निर्देशानुसार सचिव स्वाति शर्मा ने एक टीम का गठन किया। टीम ने निरीक्षण के दौरान स्कूली वाहनों में पीला रंग, जीपीएस, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार पेटी, परमिट, फिटनेस, बीमा, विद्यालय का नाम, वाहन चालक-परिचालक का नाम और स्पीड गवर्नर सहित सभी निर्धारित मानकों की जांच की।