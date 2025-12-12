बिना वैध कागजात चलती मिली बाल वाहिनी, क्षमता से दोगुना बच्चे

मेड़ता सिटी. बाल वाहिनी की जांच करती प्राधिकरण की टीम।
-वाहनों की जांच करने सड़क पर विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम
-बाल वाहिनियों से जीपीएस, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार पेटी गायब
मेड़ता सिटी. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने गुरुवार को रियांबड़ी ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों की बाल वाहिनियों का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े सभी आवश्यक इंतजामों की जांच की गई।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेशों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष अरुण कुमार बेरीवाल के निर्देशानुसार सचिव स्वाति शर्मा ने एक टीम का गठन किया। टीम ने निरीक्षण के दौरान स्कूली वाहनों में पीला रंग, जीपीएस, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार पेटी, परमिट, फिटनेस, बीमा, विद्यालय का नाम, वाहन चालक-परिचालक का नाम और स्पीड गवर्नर सहित सभी निर्धारित मानकों की जांच की।
ये मिलीं खामियां
निरीक्षण के दौरान एक निजी स्कूल की बाल वाहिनी बिना वैध कागजात, बिना वाहन नंबर और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के संचालित होती पाई गई। वहीं रियांबड़ी की एक अन्य निजी स्कूल की बाल वाहिनी में क्षमता से दोगुना से अधिक बच्चों को ले जाते हुए पाया गया, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था।
