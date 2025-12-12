अधूरा विकास यात्रियों पर भारी : स्टेशन पहुंचने की राह बनी खतरों का जाल

नागौर. अमृत योजना के तहत रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कार्य क्षेत्रवासियों के लिए मुसीबत बन गया है। स्टेशन का मुख्य प्रवेश द्वार अस्थायी रूप से बदला गया है। लेकिन नए मार्ग पर केबल बिछाने के लिए खुदाई करने के कारण सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। नाले पर पत्थर डालकर बनाया गया वैकल्पिक रास्ता ऊंचा-नीचा हो गया है। यहां से बाइक और कार दोनों निकालना जोखिम भरा है। ऑटो चालक रोज़ हादसों से बचने का जतन करते हैं। पिछले दिनों इस रास्ते पर एक ऑटो पलटने से दो महिलाएं और एक युवक घायल हो गया था।