नागौर

अधूरा विकास यात्रियों पर भारी : स्टेशन पहुंचने की राह बनी खतरों का जाल

नागौर. अमृत योजना के तहत रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कार्य क्षेत्रवासियों के लिए मुसीबत बन गया है। स्टेशन का मुख्य प्रवेश द्वार अस्थायी रूप से बदला गया है। लेकिन नए मार्ग पर केबल बिछाने के लिए खुदाई करने के कारण सड़क पूरी तरह टूट चुकी है।

नागौर

image

Ravindra Mishra

Dec 12, 2025

nagaur

नागौर रेलवे स्टेशन रोड की टूट सड़क व खुला नाला

- अमृत योजना में स्टेशन का कायाकल्प बना दर्द

- उखाड़ी गई सड़कें, नाले पर अस्थायी रास्ता, बाइक से लेकर ऑटो तक फिसल रहे

नागौर. अमृत योजना के तहत रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कार्य क्षेत्रवासियों के लिए मुसीबत बन गया है। स्टेशन का मुख्य प्रवेश द्वार अस्थायी रूप से बदला गया है। लेकिन नए मार्ग पर केबल बिछाने के लिए खुदाई करने के कारण सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। नाले पर पत्थर डालकर बनाया गया वैकल्पिक रास्ता ऊंचा-नीचा हो गया है। यहां से बाइक और कार दोनों निकालना जोखिम भरा है। ऑटो चालक रोज़ हादसों से बचने का जतन करते हैं। पिछले दिनों इस रास्ते पर एक ऑटो पलटने से दो महिलाएं और एक युवक घायल हो गया था।

उबड़-खाबड़ सतह

स्टेशन से बीकानेर रोड पुलिया और मुख्य मार्ग की स्थिति बेहद खराब है। जगह-जगह गहरे गड्ढे होने से सडक़ पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। केवल पगडंडी जैसी उबड़-खाबड़ सतह बची है। लोगों का कहना है कि इस मार्ग से गुजरना जोखिमभरा हो गया है।

उड़ती रहती धूल

खराब सडक़ के कारण कई लोग अपने वाहन दुकानों के सामने खड़े कर देते हैं। इससे दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। धूल का गुबार व्यापारियों और राहगीरों को परेशान कर रहा है। दुकानदारों का कहना है कि रेलवे और नगरपरिषद को कई बार अवगत कराने के बावजूद अभी तक सुधार नहीं किया गया है। स्टेशन विकास कार्य चलने के कारण यात्रियों की पहुंच स्टेशन तक पहुंचने में ज्यादा कठिन हो गई है।

जनता की जुबानी: पूरा रास्ता बेकार कर दिया

रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार को शिफ्ट करने के दौरान रेलवे को यह रास्ता भी बेहतर बनाना चाहिए था, बल्कि और खराब कर दिया । इसकी वजह से लोगों को आने-जाने में बेहद मुश्किल हो रही है।

ओमप्रकाश, दुकानदार,स्टेशन रोड

रेलवे का अस्थायी मुख्य रास्ता नाले के ऊपर ही पत्थर डालकर बना दिया है। इस पर से न तो बाइक गुजर सकती है, और न ही बुजुर्ग चलकर जा सकता है। वाहन तो आए दिन पलटते रहते हैं।

महेन्द्रसिंह, दुकानदार, स्टेशन रोड

रास्ता खराब होने के कारण ज्यादातर लोग अपने वाहन दुकानों के सामने ही खड़े कर देते हैं। इस वजह से यहां पर हर थोड़ी देर में जाम लग जाता है। रास्ता इतना खराब है इस बारे में अधिकारी अंजान बने हुए।

अशोक, दुकानदार, स्टेशन रोड

nagaur
