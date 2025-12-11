11 दिसंबर 2025,

नागौर

नशा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में बाधक

नागौर. बलदेव राम मिर्धा राजकीय महाविद्यालय में बुधवार को नई किरण नशा मुक्ति केंद्र योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर अभियान चला कर नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

नागौर

image

Ravindra Mishra

Dec 11, 2025

nagaur nagaur news

नागौर. नशा मु​क्ति अभियान के तहत हस्ताक्षर करते हुए।

-मिर्धा कॉलेज में हस्ताक्षर कर लिया नशा मुक्ति का संकल्प

-अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया

नागौर. बलदेव राम मिर्धा राजकीय महाविद्यालय में बुधवार को नई किरण नशा मुक्ति केंद्र योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर अभियान चला कर नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

प्राचार्य डॉ हरसुख राम छरंग, मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी ने हस्ताक्षर कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। प्राचार्य डॉ छरंग ने कहा कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने अधिकारों का अभीष्टतम उपयोग कर सकता है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति नशे से मुक्त रहेगा। उन्होंने परिवार तथा समाज में नशे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने का आह्वान किया।

मुख्य अतिथि चौधरी ने कहा कि नशा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में बाधक है, नशे के कारण अपराधों में वृद्धि हुई है। अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं का कारण नशा ही है। नशे से हमें बचना चाहिए। नई किरण नशा मुक्ति अभियान के प्रभारी प्रो. लाखा राम ने वर्तमान में लगातार बढ़ते हुए नशे के विभिन्न प्रकारों और हानिकारक परिणामों के बारे में बताया। इस मौके पर वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉ. महेंद्र सिंह राठौड़, डॉ सुभाष यादव, डॉ हेमाराम धुंधवाल, डॉ भूपेश बाजिया, डॉ सुनील चौधरी, डॉ महेंद्र लामरोड़, प्रो अविनाश व्यास, प्रो जगदीश राम झिंझा, प्रो शिंभूराम चोटिया सहित संकाय सदस्यों, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, एनसीसी कैडेट्स एवं विद्यार्थियों ने हस्ताक्षर कर नशामुक्ति का संकल्प लिया।

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सनातन संस्कृति ही भारत की शाश्वत पहचान

nagaur nagaur news
नागौर

अब नए सिरे से होगा डामरीकरण का काम, विभाग ने पूरी की टेंडर प्रक्रिया

fourlane road
नागौर

कृषि मंडी तिराहे से गोगेलाव तक की फोरलेन सडक़ के लिए मिला 30.94 करोड़ का बजट

Fourlane
नागौर

किसानों ने घेरा उपखंड कार्यालय , ताला जड़कर डाला डेरा

nagaur nagaur news
नागौर

जाली नंबर प्लेट लगी कार से 13 लाख का 86 किलो अवैध डोडा -पोस्त बरामद

nagaur nagaur news patrika news
नागौर
