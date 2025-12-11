मुख्य अतिथि चौधरी ने कहा कि नशा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में बाधक है, नशे के कारण अपराधों में वृद्धि हुई है। अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं का कारण नशा ही है। नशे से हमें बचना चाहिए। नई किरण नशा मुक्ति अभियान के प्रभारी प्रो. लाखा राम ने वर्तमान में लगातार बढ़ते हुए नशे के विभिन्न प्रकारों और हानिकारक परिणामों के बारे में बताया। इस मौके पर वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉ. महेंद्र सिंह राठौड़, डॉ सुभाष यादव, डॉ हेमाराम धुंधवाल, डॉ भूपेश बाजिया, डॉ सुनील चौधरी, डॉ महेंद्र लामरोड़, प्रो अविनाश व्यास, प्रो जगदीश राम झिंझा, प्रो शिंभूराम चोटिया सहित संकाय सदस्यों, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, एनसीसी कैडेट्स एवं विद्यार्थियों ने हस्ताक्षर कर नशामुक्ति का संकल्प लिया।