कृषि मंडी तिराहे से गोगेलाव तक की फोरलेन सडक़ के लिए मिला 30.94 करोड़ का बजट

Fourlane
नागौर. शहर के कृषि मंडी तिराहे से गोगेलाव बायपास तिराहे तक फोरलेन सडक़ बनाने के लिए मोर्थ (सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) ने 30.94 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। अब नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया अपनाकर फोरलेन सडक़ का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। 6.2 किलोमीटर की इस सडक़ में अब 2.5 किलोमीटर में सीसी सडक़ बनेगी, जहां आमतौर पर बारिश के दिनों में पानी का भराव होता है। साथ ही सीसी सडक़ के दोनों तरफ नाले का निर्माण भी करवाया जाएगा।
गौरतलब है कि पूर्व में ठेकेदार की ओर से फोरलेन सडक़ का निर्माण कार्य सही नहीं करने पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने तीन बार उच्चाधिकारियों से निर्माण कार्य की जांच करवाई थी, जिसमें पीडब्ल्यूडी गुणवत्ता के मुख्य अभियंता ने निर्माण कार्य को घटिया व निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं मानते हुए दुबारा काम करने की सिफारिश की। जब ठेकेदार ने काम नहीं किया तो एनएच ने ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया। इसके बाद सांसद बेनीवाल ने दिशा की कमेटी में एनएच के अधिकारियों को दुबारा तकमीना बनाकर उच्चाधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए थे।
पत्रिका ने लगातार उठाया मुद्दा
निर्धारित डिजायन के अनुसार 6.2 किलोमीटर की सडक़ को 21 मीटर यानी 68.898 फीट चौड़ा करके बीच में डिवाइडर तथा दोनों तरफ डेढ़-डेढ़ मीटर की पटरी बनानी थी। लेकिन ठेकेदार ने पुरानी सडक़ का डामर हटाने की बजाए सीधा उस पर डामर बिछा दिया, जिसके कारण सडक़ का समतलीकरण नहीं हो पाया। पूर्व के ठेकेदार की ओर से सडक़ का निर्माण कार्य सही नहीं करने पर राजस्थान पत्रिका ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए सिलसिलेवार समाचार प्रकाशित किए। पत्रिका ने 10 जून 2024 को ‘नागौर के फोरलेन निर्माण में नहीं किया सडक़ कर समतलीकरण, अब वापस तोडऩा पड़ेगा’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर बताया था कि ठेकेदार ने निर्माण कार्य में लापरवाही बरती। इसी के चलते ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया था।
फोरलेन में पत्रिका ने निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका
गौरतलब है कि 24 दिसम्बर 2020 को केन्द्रीय मंत्री नितीन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान में सडक़ों का लोकार्पण करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-89 नया एनएच-62 के नागौर-बीकानेर सेक्शन के किलोमीटर 166 से 172/200 तक (कृषि मंडी तिराहे से गोगेलाव तक) 6.2 किलोमीटर की सडक़ को फोरलेन बनाने की घोषणा की थी। घोषणा करने के 9 माह बाद यानी सितम्बर 2021 तक इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने पर राजस्थान पत्रिका ने 17 सितम्बर 2021 को ‘9 माह बाद भी गर्भ में फोरलेन सडक़’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर अभियान की शुरुआत की और सिलसिलेवार समाचार प्रकाशित कर अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया। पत्रिका में प्रकाशित समाचारों के बाद सांसद बेनीवाल ने केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात कर नागौर में फोरलेन बनाने की मांग मजबूती रखी, जिसके बाद दुबारा प्रस्ताव मंगवाकर एनएच ने करीब 18 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया था।
टेंडर लगा दिया है, जनवरी में खोलेंगे
कृषि मंडी तिराहे से गोगेलाव तिराहे तक नए सिरे से फोरलेन सडक़ बनाने के लिए हमने अगस्त माह में राशि 30.94 करोड़ रुपए का तकमीना बनाकर मोर्थ को भेजा था, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर लगा दिए हैं। जनवरी में टेंडर खोले जाएंगे। इस सडक़ में 2.5 किमी की सीसी सडक़ होगी तथा सीसी के बराबर दोनों तरफ नाला बनाया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
नागौर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग