कृषि मंडी तिराहे से गोगेलाव तक की फोरलेन सडक़ के लिए मिला 30.94 करोड़ का बजट

गौरतलब है कि पूर्व में ठेकेदार की ओर से फोरलेन सडक़ का निर्माण कार्य सही नहीं करने पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने तीन बार उच्चाधिकारियों से निर्माण कार्य की जांच करवाई थी, जिसमें पीडब्ल्यूडी गुणवत्ता के मुख्य अभियंता ने निर्माण कार्य को घटिया व निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं मानते हुए दुबारा काम करने की सिफारिश की। जब ठेकेदार ने काम नहीं किया तो एनएच ने ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया। इसके बाद सांसद बेनीवाल ने दिशा की कमेटी में एनएच के अधिकारियों को दुबारा तकमीना बनाकर उच्चाधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए थे।

पत्रिका ने लगातार उठाया मुद्दा

निर्धारित डिजायन के अनुसार 6.2 किलोमीटर की सडक़ को 21 मीटर यानी 68.898 फीट चौड़ा करके बीच में डिवाइडर तथा दोनों तरफ डेढ़-डेढ़ मीटर की पटरी बनानी थी। लेकिन ठेकेदार ने पुरानी सडक़ का डामर हटाने की बजाए सीधा उस पर डामर बिछा दिया, जिसके कारण सडक़ का समतलीकरण नहीं हो पाया। पूर्व के ठेकेदार की ओर से सडक़ का निर्माण कार्य सही नहीं करने पर राजस्थान पत्रिका ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए सिलसिलेवार समाचार प्रकाशित किए। पत्रिका ने 10 जून 2024 को ‘नागौर के फोरलेन निर्माण में नहीं किया सडक़ कर समतलीकरण, अब वापस तोडऩा पड़ेगा’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर बताया था कि ठेकेदार ने निर्माण कार्य में लापरवाही बरती। इसी के चलते ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया था।