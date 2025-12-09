प्रदेश में अभियोजन स्वीकृति 600 प्रकरण लम्बित, विभागों की चुप्पी बनी बड़ी बाधा

उद्योग के 5, पंजीयन एवं मुद्रांक के 4, कोष एवं लेखा के 3, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के 3, नगरीय विकास के 5, पशुपालन के 2, गृह रक्षा के 3, महालेखा के 5, रेल के 3, सीजीएसटी के 4, बैंक के 2, विश्वविद्यालय के 3, रीको के 2, वाणिज्यिक कर के 2, महाराष्ट्र पुलिस के 3, हरियाणा पुलिस के 2, एक्स सर्विसमैन के 2 मामले लम्बित हैं। इसी प्रकार राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, कारागार, नारकोटिक्स, आयकर, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी, कर्नाटक पुलिस, आरएसआरडीसी, डेयरी, गृह रक्षा, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षा, श्री आसरा विकास संस्थान, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि, उप निवेशन, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण सहित अन्य विभागों के एक-एक मामले लम्बित चल रहे हैं।