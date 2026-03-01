वन विभाग की फाइलों में हरियाली, धरातल पर सूखा

नागौर. प्रदेश में हरियाली बढ़ाने को लेकर वन विभाग बड़े-बड़े दावे कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। विभाग के अनुसार वर्ष 2023-24 में 263.726 लाख और वर्ष 2024-25 में 248.342 लाख पौधे रोपे गए। इस प्रकार दो वर्षों में कुल 512.068 लाख (5 करोड़ से अधिक) पौधे लगाने का दावा किया गया है। इनमें से 4 करोड़ से अधिक पौधों के जीवित होने की बात भी कही जा रही है।

हालांकि आंकड़े यह भी बताते हैं कि हरियाली बढ़ाने में अन्य विभागों और आमजन की भूमिका अधिक रही है। वर्ष 2023-24 में अन्य विभागों ने 103.500 लाख और आमजन ने 194.462 लाख पौधे लगाए। वहीं 2024-25 में अन्य विभागों ने 411.861 लाख और आमजन ने 62.096 लाख पौधे रोपे। दो वर्षों में अन्य विभागों व आमजन की ओर से कुल 771.919 लाख पौधे लगाए गए, जो वन विभाग से कहीं अधिक हैं। फिलहाल सवाल यही है कि करोड़ों पौधों के दावों के बावजूद प्रदेश में वास्तविक हरियाली कितनी बढ़ी? आंकड़े और जमीन की सच्चाई के बीच का अंतर ही इस पूरे अभियान पर प्रश्न चिह्न खड़ा कर रहा है।