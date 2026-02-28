गायों के नाम पर वसूली ज्यादा, अनुदान कम: सड़कों पर भटक रहा गोवंश

पशुपालन से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि यदि शेष बची राशि का उपयोग सुनियोजित ढंग से किया जाता, तो लावारिस गोवंश के लिए स्थायी संधारण व्यवस्था विकसित की जा सकती थी। प्रत्येक जिले में आधुनिक गोअभयारण्य, चारा बैंक, पशु चिकित्सा सुविधाएं और आश्रय स्थलों का विस्तार संभव था। वर्तमान में नागौर सहित कई जिलों में सडक़ों पर घूमता गोवंश न केवल दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है, बल्कि किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि पहरा और तारबंदी का अतिरिक्त बोझ किसानों पर पड़ रहा है।