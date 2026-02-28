28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

गायों के नाम पर वसूली ज्यादा, अनुदान कम: सड़कों पर भटक रहा गोवंश

राज्य सरकार ने चार साल में स्टाम्प ड्यूटी पर 10 एवं शराब पर 20 प्रतिशत अधिभार के रूप में 5201.93 करोड़ वसूले, जबकि गोशालाओं को 3996.83 करोड़ का अनुदान ही दिया

3 min read
Google source verification

नागौर

image

Shyam Lal Choudhary

Feb 28, 2026

शहर की सड़कों पर लावारिस गोवंश का जमावड़ा

शहर की सड़कों पर लावारिस गोवंश का जमावड़ा

नागौर. राज्य में गो संरक्षण के नाम पर आमजन से भारी-भरकम अधिभार वसूला गया, लेकिन धरातल पर हालात यह हैं कि शहरों और गांवों की सड़कों पर लावारिस गोवंश खुलेआम घूमता नजर आ रहा है। विधायक हंसराज पटेल की ओर से विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के जवाब में सामने आए आंकड़े सरकार के दावों और जमीनी सच्चाई के बीच बड़ा अंतर उजागर कर रहे हैं।

सरकार ने जनवरी 2022 से दिसम्बर 2025 तक स्टाम्प ड्यूटी पर 10 प्रतिशत और शराब पर 20 प्रतिशत अधिभार गोशालाओं के नाम पर वसूला। चार साल में इस मद से कुल 5201.93 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, लेकिन पंजीकृत गोशालाओं को इसी अवधि में मात्र 3996.83 करोड़ रुपए का ही अनुदान जारी किया गया। यानी करीब 1305 करोड़ रुपए का अंतर साफ दिखाई देता है।

वर्षवार आंकड़े (राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष - प्राप्त राजस्व - गोशालाओं को अनुदान

2022 - 1058.03 - 750.87

2023 - 1210.82 - 733.15

2024 - 1374.76 - 1232.53

2025 - 1558.32 - 1280.28

कुल - 5201.93 - 3996.83

आंकड़ों से स्पष्ट है कि पहले दो वर्षों में (कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में) राजस्व की तुलना में काफी कम अनुदान जारी किया गया। हालांकि वर्ष 2024 और 2025 में अनुदान राशि बढ़ी, लेकिन चार साल का कुल अंतर अभी भी 1300 करोड़ रुपए से अधिक है।

राज्य में 4,425 गोसंस्थाएं, 14.33 लाख गोवंश का हो रहा संधारण

राज्य के सात संभागों में कुल 4,425 गोसंस्थाएं पंजीकृत हैं, जिनमें से 3,791 वर्तमान में क्रियाशील हैं। इन संस्थाओं में कुल 14,33,327 गोवंश का संधारण किया जा रहा है। इनमें 11,67,456 बड़ागौवंश (तीन वर्ष से अधिक आयु) तथा 2,65,871 छोटा गोवंश (तीन वर्ष से कम आयु) शामिल है। जोधपुर संभाग में सर्वाधिक 5,14,872 गोवंश संरक्षित है, जबकि बीकानेर दूसरे स्थान पर है। भरतपुर संभाग में सबसे कम 24,720 गोवंश दर्ज किया गया। अजमेर संभाग में सबसे अधिक गोवंश (1,55,018) नागौर जिले में है।

1300 करोड़ से बदल सकती थी तस्वीर

पशुपालन से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि यदि शेष बची राशि का उपयोग सुनियोजित ढंग से किया जाता, तो लावारिस गोवंश के लिए स्थायी संधारण व्यवस्था विकसित की जा सकती थी। प्रत्येक जिले में आधुनिक गोअभयारण्य, चारा बैंक, पशु चिकित्सा सुविधाएं और आश्रय स्थलों का विस्तार संभव था। वर्तमान में नागौर सहित कई जिलों में सडक़ों पर घूमता गोवंश न केवल दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है, बल्कि किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि पहरा और तारबंदी का अतिरिक्त बोझ किसानों पर पड़ रहा है।

नंदी गोशाला योजना अधूरी

पूर्ववर्ती सरकार ने प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नंदी गोशाला खोलने की घोषणा की थी। लेकिन प्रदेश में ‘पंचायत समिति नंदीशाला जनसहभागिता योजना’ के तहत अब तक केवल 70 नंदीशालाएं स्थापित की गईं, जिन पर 70.02 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। राज्य में सैकड़ों पंचायत समितियां हैं, ऐसे में मात्र 70 नंदीशालाएं स्थापित होना घोषणा के मुकाबले बेहद कम माना जा रहा है।

जवाबदेही का सवाल

गोसंरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए की अधिभार वसूली के बावजूद यदि गोवंश सडक़ों पर भटक रहा है तो यह नीति और क्रियान्वयन दोनों पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। सरकार के पास पर्याप्त फंड होने के बावजूद नागौर जिले सहित प्रदेश की ज्यादातर गोशालाओं को अप्रेल 2025 के बाद का अनुदान जारी नहीं किया है।

- रामजीवन डांगा, अध्यक्ष, गोसेवा संघ, नागौर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Feb 2026 11:19 am

Published on:

28 Feb 2026 11:18 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / गायों के नाम पर वसूली ज्यादा, अनुदान कम: सड़कों पर भटक रहा गोवंश

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News : राजस्थान की 'नागौरी पान मेथी' को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, केंद्र सरकार ने दी ये बड़ी खुशखबरी

नागौर

सात साल से चल रहा था सट्टे का अवैध कारोबार, अब तक सैकड़ों युवा बर्बाद

21 रजिस्टर, लैपटॉप व मोबाइल सहित दो गिरफ्तार
नागौर

‘सुंदर घर हो सबका अपना’ नारा बना मजाक, 18 महीने बाद भी नहीं हट सका स्टे

Housing board bhumi
नागौर

Rajasthan News : प्रार्थना सभा में अचानक गिरी 9 साल की छात्रा, कार्डियक अरेस्ट से मौत

नागौर

मेडिकल कॉलेज खुला, पर हार्ट मरीज ‘रैफर टू हायर सेंटर’; गोल्डन ऑवर्स सडक़ पर हो रहे खत्म

JLN hospital nagaur
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.