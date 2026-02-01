Rajasthan News : प्रार्थना सभा में अचानक गिरी 9 साल की छात्रा, कार्डियक अरेस्ट से मौत

जानकारी के अनुसार दिव्या सुबह करीब सात बजे रोज की तरह स्कूल पहुंची थी। प्रार्थना सभा चल रही थी, तभी वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। विद्यालय के स्टॉफ ने उसे संभाला और कस्बे के राजकीय चिकित्सालय पहुंचया। स्कूल के निदेशक रामकुंवार ओला की सूचना पर परिजन चिकित्सालय पहुंचे।