‘सुंदर घर हो सबका अपना’ नारा बना मजाक, 18 महीने बाद भी नहीं हट सका स्टे

जुलाई 2024 में ताऊसर रोड हाउसिंग बोर्ड की 27 बीघा जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के कुछ दिन बाद 28 जुलाई 2024 को यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा नागौर दौरे पर आए थे, तब उन्होंने पत्रिका से विशेष बातचीत में कहा कि शहर के ताऊसर रोड पर स्थित 27 बीघा जमीन पर हाउसिंग बोर्ड की योजना के तहत मकान आवंटित किए जाएंगे। मंत्री ने कहा था कि हाउसिंग बोर्ड की एक इंच जमीन किसी अतिक्रमी को नहीं लेने देंगे। उन्होंने कहा कि इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर मामला पहले सुप्रीम तक जा चुका है, इसलिए अब अतिक्रमी चाहे कहीं भी जाएं, उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। मंत्री ने कहा था कि हाईकोर्ट का स्टे जयपुर जाते ही वेकेंट करवाएंगे, लेकिन 18 महीने बीतने के बावजूद स्टे वेकेंट नहीं हो पाया।