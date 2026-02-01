सात साल से चल रहा था सट्टे का अवैध कारोबार, अब तक सैकड़ों युवा बर्बाद

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी रोल निवासी अशोक भाटी पुत्र नेमीचंद माली तथा चेनार निवासी हिम्मताराम पुत्र बस्तीराम गहलोत इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से विभिन्न लोगों को क्रिकेट मैच का भाव देकर क्रिकेट के संबंध में सूचनाएं आदान-प्रदान कर सट्टा लगवाते थे। पुलिस पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये दोनों किसी बड़े बुकी से आईडी लेते हैं फिर सट्टा लगाने वाले को आईडी व पासवर्ड आगे देते हैं। पहले फोन पर खाईवाली व लगाईवाली होती थी, वहां अब सट्टा लगाने वालों को आईडी-पासवर्ड दे दिया जाता है और पूरा कारोबार ही ऑनलाइन है। खुद का ऐप होने से इस धंधे की पूरी कमांड इन्हीं के पास रहती है, वे जब चाहे आईडी डिलिट कर सकते हैं, ताकि यदि कोई ज्यादा पैसे जीत गया तो उसे पैसे नहीं देने पड़ते हैं। अशोक भाटी ने पुलिस को बताया कि ट्रंप 24 ऐप उसका स्वयं का है, जिससे वह आगे सट्टा लगाने के लिए लाइन देता है। उसने हैदराबाद निवासी राकेश, नागौर निवासी महिपाल, चेनार निवासी लोकेश एवं अन्य कई लोगों को लाइन दे रखी है।