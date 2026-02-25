मेडिकल कॉलेज खुला, पर हार्ट मरीज ‘रैफर टू हायर सेंटर’; गोल्डन ऑवर्स सडक़ पर हो रहे खत्म

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार हार्ट मरीजों के लिए 24 गुणा 7 आपातकालीन सेवाएं, कार्डियक केयर यूनिट (सीसीयू), डिफिब्रिलेटर, प्रशिक्षित स्टाफ और विशेषज्ञ डॉक्टर अनिवार्य होते हैं। इसके अलावा ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम (इको), टीएमटी, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जैसी जांच सुविधाएं जरूरी हैं, लेकिन नागौर शहर में इन सुविधाओं का समुचित ढांचा विकसित नहीं हो पाया है। इसके साथ इन्वेसिव और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी— जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग के लिए कैथ लैब आवश्यक होती है। वहीं गंभीर मामलों में सीएबीजी (बायपास सर्जरी), वाल्व रिप्लेसमेंट, पेसमेकर प्रत्यारोपण जैसी सर्जिकल सुविधाएं जीवन रक्षक साबित होती हैं। इन सबके अभाव में मरीजों को दूसरे जिलों के बड़े अस्पतालों में भेजा जाता है, जहां पहुंचने के लिए तीन से चार घंटे का समय लग जाता है।