नागौर में बेखौफ चोर, बेअसर पहरा: पुलिस क्वार्टर तक निशाने पर, चोरी की लगातार वारदातों से दहशत

नागौर. जिले में चोर बेखौफ हैं, आए दिन मकानों, दुकानों व मंदिरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। यहां तक कि पुलिस क्वार्टर तक चोरों के निशाने पर हैं। जिले में लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों से पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े होते हैं। हालात इतने खराब हैं कि चोर अब पुलिसकर्मियों के घरों को भी निशाना बनाने लगे हैं। कई बड़ी वारदातों का पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। आमजन कहने लगे हैं जब पुलिस अपने ही क्वार्टरों की सुरक्षा नहीं कर पाती, तो आमजन किसके भरोसे रहें। बीते दिनों में हुई चोरी की बड़ी वारदातें यह संकेत देती हैं कि चोर गिरोहों पर पुलिस की पकड़ कमजोर पड़ गई है। जिले में दहशत के कारम लोगों की नींद उड़ी हुई है।