नागौर में युवक की गोली मारकर हत्या, पत्नी ने भागकर बचाई जान

नागौर जिले के मूण्डवा थाना क्षेत्र के नराधना गांव में शनिवार रात खेतों की रखवाली कर रहे बनबागरिया जाति के एक युवक की टोपीदार बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने मृतक की पत्नी को अगवा करने का प्रयास भी किया, लेकिन वह बचकर मौके से भाग गई। रविवार सुबह पुलिस को घटना की सूचना दी । पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और शव को मूंडवा अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। शव पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया। मृतक की पत्नी पूजा की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कुचेरा थानाधिकारी हबीब खां को सौंपी है।