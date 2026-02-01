राजस्थान: शहीद से किया वादा निभाने आए वीर साथी, बेटी की शादी में ‘पिता’ बनकर निभाई रस्में,विदाई पर छलक उठीं आंखें

नागौर जिले के मेड़ता उपखंड की ग्राम पंचायत कड़वासरों की ढाणी में शनिवार को भावनाओं से भरा एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने हर किसी की आंख को नम कर दिया। शौर्य चक्र विजेता अमर शहीद भागीरथ कड़वासरा के सैन्य साथियों ने वर्षों पहले शहीद से किया वादा निभाते हुए उसकी पुत्री सुष्मिता की 21 फरवरी को हुई शादी में पिता की भूमिका निभाते हुए सभी रस्में पूरी की।