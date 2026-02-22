Nagaur News : राजस्थान के बावरला गांव की शादी बनी मिसाल, दूल्हे ने सिर्फ 11 रुपए नेग लेकर निभाई रस्म

Nagaur News : नागौर जिले के बावरला गांव में दाधीच समाज की ओर से अनुकरणीय पहल करते हुए दहेज मुक्त समाज की दिशा में सशक्त संदेश दिया। विवाह समारोह में वर पक्ष ने टीके की पूरी राशि सहित अन्य सभी उपहार लौटाते हुए मात्र 11 रुपए की नेग स्वीकार कर सादगी और संस्कारों की मिसाल पेश की।