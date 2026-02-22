Nagaur Road Accident: जोधपुर से सुजानगढ़ जा रही बस और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत, 26 यात्री लहूलुहान, चालक के टूटे दोनों पैर

ओवरटेक के चक्कर में बस व मिनी ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत (फोटो- पत्रिका)
Nagaur road accident: नागौर शहर से करीब 12 किमी दूर नागौर-लाडनूं रोड पर हरिमा टोल से पहले पेट्रोल पंप के पास शनिवार रात राजस्थान लोक परिवहन की बस और एक मिनी ट्रक के बीच आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक चालक सहित बस में सवार कई यात्री घायल हो गए।
बता दें कि इनमें से 14 लोगों को नागौर के जेएलएन अस्पताल लाया गया, जबकि 12 चोटिल यात्रियों को डेह गांव के अस्पताल ले जाया गया। जेएलएन अस्पताल में लाए गए दो घायलों की हालत गंभीर होने पर जोधपुर रेफर किया गया।
बस यात्रियों के अनुसार, हादसा बस के ओवरटेक करते समय हुआ। जोधपुर से सुजानगढ़ की तरफ जा रही बस सामने से आ रहे मिनी ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस और ट्रक दोनों के आगे के हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। ट्रक चालक के दोनों पैर टूट गए। हादसे की सूचना मिलने पर टोल एंबुलेंस से गंभीर घायलों को नागौर के जेएलएन अस्पताल लाया गया।
बताते चलें कि गंभीर रूप से घायल प्रीति और आजाद को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया।
