सरकारी कॉलेजों में न पीटीआई और न ही लाइब्रेरियन, विश्वविद्यालय ठोक रहा पैनल्टी पर पैनल्टी

नागौर. राजस्थान के सरकारी कॉलेजों के लिए लम्बे समय से पीटीआई (शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक) और लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं होने से 95 फीसदी पद रिक्त पड़े हैं। इसका खमियाजा जहां विद्या??र्थियों को भुगताना पड़ रहा है, वहीं कॉलेज प्रशासन पर भी विश्वविद्यालय पैनल्टी पर पैनल्टी ठोक रहा है, जबकि इन पदों पर स्थाई नियुक्ति का अधिकार कॉलेज प्रशासन के पास है ही नहीं। राज्य सरकार व उच्च शिक्षा विभाग की उदासीनता का खमियाजा कॉलेजों को भुगतना पड़ रहा है।

गौरतलब है कि गत वर्ष राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने विधानसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में 555 पुस्तकालयाध्यक्ष एवं 555 शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक (पीटीआई) के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 535 पुस्तकालयाध्यक्ष एवं 540 शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक (पीटीआई) के पद रिक्त हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने कई नवीन महाविद्यालय खोले, जिन्हें मिलाकर कुल संख्या 600 से अधिक हो गई, जहां पीटीआई और लाइब्रेरियन के लगभग सभी पद? खाली हैं।

इधर, सरकारी कॉलेजों के प्रशासन का कहना है कि नियुक्तियां उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, फिर भी विश्वविद्यालय की ओर से स्टाफ की कमी पर पैनल्टी लगाई जा रही है। इससे कॉलेजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।