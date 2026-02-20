राजस्थान: प्रेमी संग गई युवती, थाने में माता-पिता को पहचानने से किया इंकार, भाई बेहोश

नागौर। बदलते समय के साथ ग्रामीण क्षेत्र में सोशल मीडिया ने युवाओं को खासा प्रभावित किया है। हाल ही गोटन थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती प्रेमी के साथ घर से चली गई। परिजनों की ओर से एफआईआर दर्ज कराने पर गोटन थाना पुलिस की टीम ने कई घंटों की कोशिश के बाद युवती को ढूंढा, लेकिन युवती ने परिजनों को पहचानने से इंकार कर प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई। इस घटना से युवती का भाई बेहोश हो गया और मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।