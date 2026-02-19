नागौर सांसद बेनीवाल की दीवानगी, समर्थक ने शादी के कार्ड पर फोटो छपवाए, लिखा… तूफानों में पलने वाले…

Hanuman Beniwal News: राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल (Hanuman Beniwal) की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है, लेकिन उनके समर्थकों की दीवानगी अक्सर चौंका देने वाली होती है। ताजा मामला नागौर जिले के रायधनु गांव से सामने आया है, जहाँ एक परिवार ने अपनी खुशी में पसंदीदा नेता को इस कदर शामिल किया कि अब उनकी शादी का कार्ड पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है।