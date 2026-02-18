18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

मूण्डवा के वैंकटेश मन्दिर में चोरी, बीस किलो चांदी के बर्तन व आभूषण चोरी कर ले जाते चोर सीसी टीवी में कैद

मारवाड़ में तिरूपति बालाजी के नाम से विख्यात मूण्डवा के भगवान वैंकटेश मंदिर में सोमवार रात चोर करीब 20 किलो चांदी के बर्तन व आभूषण चुरा ले गए। चोरी गए माल की कीमत करीब पचास लाख रुपए आंकी गई है। चोरों की हरकतें मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुईं है।

3 min read
Google source verification

नागौर

image

Shyam Lal Choudhary

Feb 18, 2026

mundwa

mundwa

नागौर. मूण्डवा थाना पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार चुरा ले गए। वारदात के दौरान मंदिर के दो युवा पुजारी मंदिर बंद कर अपने कमरे में सो रहे थे। उन्हें सुबह मंदिर में चोरी होने की जानकारी मिली। मंदिर के व्यवस्थापक जगदीश शर्मा ने थाने में रिपोर्ट दी उसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

पुलिस ने साक्ष्य जुटाए

पुलिस टीम में शामिल एएसपी आसाराम चौधरी, एएसआई बनवारीलाल, हेड कांस्टेबल रामुराम लौहा, वृत्ताधिकारी हरिराम जाखड़, , डीएसटी प्रभारी विजयसिंह रावत और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। एफएसएल और एमओबी टीमों बुलाई गई जिसने साक्ष्य जुटाए। मूण्डवा थानाधिकारी सुरेश कुमार चौधरी ने घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण किया।

चोर डीवीआर भी साथ ले गए

चोरों ने मंदिर परिसर के सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया और डीवीआर भी साथ ले गए। चोर दान पात्रों को बोरों में डालकर ले जाने लगे, लेकिन चौकीदार के जागने से मंदिर की छत पर छोड़कर भाग गए।

मंदिर बंद होने से पहले किया प्रवेश

चोरों ने ग्यारह बजने से पहले ही मन्दिर में प्रवेश कर लिया और करीब सत्तर मिनट में वारदात को अंजाम दिया। चोर पठार चौकी की तरफ से मंदिर में घुसे । चोरों के आने और वापस निकलने की वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। चोर दस बजकर चौवन मिनट पर घुसके है और था 12.04 पर वापस निकले।

यह माल हुआ चोरी

पुलिस रिपोर्ट देकर बताया कि चोर भगवान की तीनों प्रतिमाओं के आगे रखे 3 किलो के सटकोप , 600 ग्राम चांदी के दो गिलास , 500 ग्राम चांदी की दो कटोरी , 300 ग्राम चांदी के 3 चम्मच, 1.5 किलो के चांदी के 5 नग पंचपात्र , 500 ग्राम चांदी के दो बडे चम्मच, 5 किलो चांदी के तीर्थ देने के पात्र , 500 ग्राम चांदी की बडी कटोरी, 300 ग्राम चांदी का सालगराम जी का सिंघासन, 500 ग्राम चांदी की एक जनेऊ, आरती, चांदी की छलनी (करीब 5 किलो), चांदी में बनी तुलसी माला, तीन पंच पात्र, लक्ष्मीजी का गिलास (करीब 1.5 किलो) तथा दूध भोग का कटोरा (700 ग्राम) सहित अन्य सामग्री चुरा ली। चांदी का कुल वजन लगभग 20 किलो बताया गया है।

जाग होने पर दान पात्र छोड़ भागे

चोर जाते समय चांदी के बर्तन व अन्य सामग्री सफेद बोरों में भरकर ले जाने लगे। इस दौरान हलचल होने पर स्कूल परिसर में सो रहा चौकीदार जाग गया, लेकिन उसे चोरों की भनक नहीं लगी। उसने आवाज भी लगाई, इस दौर चोर जाग होने के डर से मन्दिर से उठाकर छत तक लाया दान पात्र वहीं छोड़कर चले गए। शातिर चोर भगवान की प्रतिमा पर चढाए हुए आर्टिफिशियल गहनों को छूआ तक नहीं। चोर मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी अपने साथ ले गए, जिससे पुलिस के लिए जांच चुनौतीपूर्ण हो गई है। हालांकि आसपास के प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मूण्डवा पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सुलगते सवाल, मांग रहे जवाब

चोरों ने दो ताले तोड़े, दोनों को ही अपने साथ लेकर क्यों गए यह सवाल चर्चा में रहा। वहीं दूसरी ओर मंदिर में चोरी करने के बाद चोरों ने पास की भगवान की रसोई का ताला तोड़कर भगवान को भोग लगाए जाने वाले कटोरे की भी चोरी की। चोरों ने रसोई का ही ताला क्यों तोड़ा अन्य कमरों के क्यों नहीं तोड़े। मंदिर पीछे के भाग में सो रहे पुजारियों को एक घंटे तक हुई खटपट की भनक तक कैसे नहीं लगी? जबकि आमतौर पर लोग ग्यारह बजे तक गहरी नींद में भी नहीं होते। पुलिस सभी ऐंगल से जांच में जुटी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 12:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / मूण्डवा के वैंकटेश मन्दिर में चोरी, बीस किलो चांदी के बर्तन व आभूषण चोरी कर ले जाते चोर सीसी टीवी में कैद

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 LIVE
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पेपर बैक के नाम पर कॉलेज छात्रों की जेब पर डाका, कोई सुनने वाला नहीं

AI image
नागौर

Rajasthan: भाजपा नेता को गैंगस्टर की धमकी, बोला- किसी से भी फोन करा ले, टाइम लगेगा, लेकिन मार देंगे

BJP leader Vijay Singh Palada, threat to BJP leader Vijay Singh Palada, death threat to BJP leader Vijay Singh Palada, gangster Rohit Godara, gangster Virendra Charan, भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा, भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को धमकी, भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को जान से मारने की धमकी, गैंगस्टर रोहित गोदारा, गैंगस्टर विरेंद्र चारण
नागौर

नागौर रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य पकड़ने लगा गति, दो-तीन महीने में मुख्य द्वार का काम पूरा होने की उम्मीद

Nagaur railway station
नागौर

नागौर जिले के गांवों में बदलाव की बयार, कुरीतियों पर चोट कर रहे पढ़े-लिखे युवा

रूण गांव में सामाजिक सुधारों को लेकर बैठक करते ग्रामीण
नागौर

Rajasthan: राजस्थान में अचानक ब्रेक लगने से सेना का ट्रक पलटा, 4 जवान घायल, 2 गंभीर, अजमेर रेफर

Army truck overturned, Army truck overturned in Merta, Army truck overturned in Rajasthan, Army truck overturned in Nagaur, Nagaur News, Rajasthan News, सेना का ट्रक पलटा, सेना का ट्रक पलटा इन मेड़ता, सेना का ट्रक पलटा इन राजस्थान, सेना का ट्रक पलटा इन नागौर, नागौर न्यूज, राजस्थान न्यूज
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.