नागौर जिले के गांवों में बदलाव की बयार, कुरीतियों पर चोट कर रहे पढ़े-लिखे युवा

गत 25 जनवरी को सिराधना फांटा स्थित वीर तेजाजी मंदिर प्रागंण में चार गांव गागुड़ा, दधवाड़ा, दधवाडी व सिराधना जाट समाज के मौजिज लोगों ने बैठक कर सामूहिक निर्णय लिया और समाज में व्याप्त कुरीतियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रस्ताव पारित किए, जिनमें मुख्य रूप से शादी के समय पड़ला में सोना अधिकतम 5 तोला ही ले जाना है, मृत्युभोज में तीन व्यंजनों लापसी, आटा का हलवा, नुकती (बूंदी) में से कोई व्यंजन कर सकेंगे। साथ में पकोड़ी, सब्जी-रोटी पुड़ी11वां और 12वां पर ही कर सकेंगे। हरिद्वार जाने के समय किसी भी प्रकार का भोजन (खाना) नहीं बनाया जाएगा एवं गुड़ नहीं बांटा जाएगा। 12 दिनों में मनुहार के लिए अफीम, सीगरेट, काजू व दाख (ट्रे) की पाबन्दी रहे। 12वें दिन के बाद अपने रिश्तेदारों को दुबारा नहीं बुलाएंगे। शोक - सन्देश (चिट्टी) वितरण घर- घर नहीं भेज कर वॉट्सएप से ही भेजे जाएंगे व फोन से बात कर लेंगे। मायरा व पहरावणी में मात्र परिवार के नजदीकी रिश्तेदारों को ही वस्त्र देंगे। बारात व मायरा में डीजे पर पाबंदी, बारात में बराती सीमित लेकर जाएंगे। विवाह के दौरान में घोडिय़ां गाने पर बर्तन बांटना और तेरुडा बांटना पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। रूण, खजवाना व ओालदन में आयोजित बैठक में भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।