Rajasthan: राजस्थान में अचानक ब्रेक लगने से सेना का ट्रक पलटा, 4 जवान घायल, 2 गंभीर, अजमेर रेफर

घायलों की पहचान विश्वेंद्र (27) पुत्र रूटसिंह और रविंद्र सिंह (28) के रूप में हुई है। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर किया गया, जिनमें से एक की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। बाकी दो जवानों को हल्की चोटें आई हैं और उनका मौके पर ही उपचार कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।