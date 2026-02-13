​​​​​Nagaur: राजस्थान बजट में ‘नागौरी अश्वगंधा’ को बड़ी सौगात, किसान होंगे मालामाल, सरकार का बड़ा फैसला

नागौर। राजस्थान बजट 2026-27 में ‘नागौरी अश्वगंधा’ को लेकर की गई विशेष घोषणा ने जिले के किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। जनवरी 2026 में नागौरी वेलफेयर सोसायटी, अमरपुरा के माध्यम से इस औषधीय फसल को आधिकारिक तौर पर जीआई टैग मिलने के बाद यह पहला बजट है, जिसमें इसे वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करने की ठोस रणनीति सामने आई है।