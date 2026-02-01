क्लास में बैठे-बैठे कुर्सी से गिरी 19 साल की छात्रा, हार्ट-अटैक से मौत, कॉलेज में हड़कंप

मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल मामले को हार्ट अटैक की आशंका से जोड़ा जा रहा है। विनिता की उम्र करीब उन्नीस वर्ष थी। विनिता के पिता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में इसे संदिग्ध मौत बताते हुए जांच की मांग की है। जांच अधिकारी मनीषा ने बताया कि कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे सही स्थिति में नहीं मिले। पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।