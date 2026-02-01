12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

क्लास में बैठे-बैठे कुर्सी से गिरी 19 साल की छात्रा, हार्ट-अटैक से मौत, कॉलेज में हड़कंप

दौसा के एक निजी कॉलेज में 19 वर्षीय छात्रा की कक्षा के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

Rakesh Mishra

Feb 12, 2026

Student death, student death in Dausa, student death in college, student death due to heart attack, student death due to silent attack, छात्रा की मौत, दौसा में छात्रा की मौत, कॉलेज में छात्रा की मौत, हार्ट अटैक से छात्रा की मौत, साइलेंट अटैक से छात्रा की मौत

मृतका विनिता। फाइल फोटो- पत्रिका

दौसा। शहर के एक निजी कॉलेज में पढ़ रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में गुरुवार को मौत हो गई। कॉलेज स्टाफ ने पुलिस को बताया कि छात्रा विनिता बैरवा निवासी जीरोता सुबह करीब नौ बजे कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। अचानक वह स्टूल से गिर गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पिता ने की जांच की मांग

मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल मामले को हार्ट अटैक की आशंका से जोड़ा जा रहा है। विनिता की उम्र करीब उन्नीस वर्ष थी। विनिता के पिता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में इसे संदिग्ध मौत बताते हुए जांच की मांग की है। जांच अधिकारी मनीषा ने बताया कि कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे सही स्थिति में नहीं मिले। पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट अटैक की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएंगे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics: पूर्व CM गहलोत का जिक्र कर MLA बालमुकुंद ने रफीक खान पर कसा तंज, सदन के बाहर गरमाया माहौल
जयपुर
Congress MLA Rafiq Khan, MLA Balmukund Acharya, Rajasthan Budget, Rajasthan Budget 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 08:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / क्लास में बैठे-बैठे कुर्सी से गिरी 19 साल की छात्रा, हार्ट-अटैक से मौत, कॉलेज में हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dausa Budget News: नए स्टेट हाईवे के लिए 275 करोड़ मंजूर, यहां बनेंगे 2 RUB

RUB
दौसा

Dausa: ‘आखिरी दावत…फिर मौत का सफर’, एक ही गांव के 6 दोस्तों की मौत, दर्दनाक हादसे ने दिया जिंदगीभर का दर्द

Dausa Accident
दौसा

Dausa: अंतिम संस्कार के वक्त अचानक पहुंची 3 थानों की पुलिस, विरोध के बीच चिता से उतरवाया शव; जानें पूरा मामला

youth suicide case
दौसा

Rajasthan Road Accident: बहनों की डोली से पहले उठी भाई की अर्थी, एक साथ हुआ छह दोस्तों का अंतिम संस्कार

दौसा

आ जाओ दोस्तों एक फोटो हो जाए… और कुछ देर बाद बिछड़ गए हमेशा के लिए, जवान बेटों के शव देख रोया पूरा गांव

दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.