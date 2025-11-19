Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Rajasthan: तहसीलदार का फोन आया, 5 मिनट बाद हार्ट अटैक से BLO की मौत, परिजन बोले- SIR के लिए बनाया प्रेशर

सवाईमाधोपुर में विशेष पुनरीक्षण कार्य में जुटे एक BLO की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिजनों ने अधिकारियों पर मानसिक दबाव बनाने का आरोप लगाया।

less than 1 minute read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 19, 2025

BLO heart attack

मृतक हरिओम बैरवा। फाइल फोटो- पत्रिका

सवाईमाधोपुर। खंडार उपखंड के बहरावंडा खुर्द गांव में बुधवार को बूथ लेवल अधिकारी हरिओम बैरवा की अचानक हुई मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। 36 वर्षीय हरिओम घर पर अचानक बेहोश होकर गिर पड़े, परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन परिजनों ने इस घटना के लिए मानसिक दबाव को जिम्मेदार ठहराया है।

मानसिक दबाव का आरोप

मृतक के पिता बृजमोहन बैरवा और परिजनों ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची संशोधन का कार्य हरिओम के जिम्मे था। परिजनों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से एसडीएम और तहसीलदार कार्य को लेकर लगातार दबाव बना रहे थे, जिससे वह तनाव में था और घर पर किसी से सामान्य रूप से बात भी नहीं कर पा रहा था।

परिजनों के अनुसार, बुधवार को तहसीलदार का फोन आया था। कॉल समाप्त होने के करीब 5 मिनट बाद हरिओम की तबीयत बिगड़ी और हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हो गई। परिवार ने इसे प्रशासनिक दबाव का परिणाम बताते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

आरोप को किया खारिज

तहसीलदार जयप्रकाश रोलन ने परिजनों के आरोप को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि हरिओम एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी थे और वे सिर्फ उच्च अधिकारियों से मिले निर्देशों को साझा कर रहे थे। दबाव बनाने जैसी कोई स्थिति नहीं थी।

यह वीडियो भी देखें

शिकायत दर्ज कराने पहुंचे परिजन

परिजन बहरावंडा खुर्द पुलिस चौकी पहुंचे और अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी। चौकी से उन्हें प्रक्रिया पूरी करने के लिए खंडार थाना भेज दिया गया। खंडार थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह के अनुसार, रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलने पर मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को कुचला, दर्दनाक मौत, जेसीबी की मदद से निकाला शव
अजमेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Nov 2025 07:35 pm

Published on:

19 Nov 2025 07:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan: तहसीलदार का फोन आया, 5 मिनट बाद हार्ट अटैक से BLO की मौत, परिजन बोले- SIR के लिए बनाया प्रेशर

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

PM Surya Ghar Yojana Subsidy: राजस्थान में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की 17 हजार रुपए की सब्सिडी 8 महीने से अटकी, उपभोक्ता परेशान

solar panels
सवाई माधोपुर

Tiger Reserve: राजस्थान के सभी टाइगर रिजर्व में होगा एनिमल डिजीज सर्वे, मुकुंदरा से हुई शुरुआत

सवाई माधोपुर

Rajasthan: लाल मुंह वाले बंदरों का स्टेटस बहाल! मिलेगा प्रोटेक्शन, फिर से होंगे संरक्षित वन्यजीव

सवाई माधोपुर

Rajasthan: रणथम्भौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना फिर अटकी, जानें वजह

electric-bus
सवाई माधोपुर

चंबल नदी में छोड़े 10 घड़ियाल के बच्चे, जीवित मछली का दिया गया आहार, 9 महीने तक रखी जाएगी निगरानी

Sawai Madhopur
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.