Rajasthan: तहसीलदार का फोन आया, 5 मिनट बाद हार्ट अटैक से BLO की मौत, परिजन बोले- SIR के लिए बनाया प्रेशर

सवाईमाधोपुर। खंडार उपखंड के बहरावंडा खुर्द गांव में बुधवार को बूथ लेवल अधिकारी हरिओम बैरवा की अचानक हुई मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। 36 वर्षीय हरिओम घर पर अचानक बेहोश होकर गिर पड़े, परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन परिजनों ने इस घटना के लिए मानसिक दबाव को जिम्मेदार ठहराया है।