Rajasthan: तहसीलदार का फोन आया, 5 मिनट बाद हार्ट अटैक से BLO की मौत, परिजन बोले- SIR के लिए बनाया प्रेशर

सवाईमाधोपुर। खंडार उपखंड के बहरावंडा खुर्द गांव में बुधवार को बूथ लेवल अधिकारी हरिओम बैरवा की अचानक हुई मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। 36 वर्षीय हरिओम घर पर अचानक बेहोश होकर गिर पड़े, परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन परिजनों ने इस घटना के लिए मानसिक दबाव को जिम्मेदार ठहराया है।
मृतक के पिता बृजमोहन बैरवा और परिजनों ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची संशोधन का कार्य हरिओम के जिम्मे था। परिजनों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से एसडीएम और तहसीलदार कार्य को लेकर लगातार दबाव बना रहे थे, जिससे वह तनाव में था और घर पर किसी से सामान्य रूप से बात भी नहीं कर पा रहा था।
परिजनों के अनुसार, बुधवार को तहसीलदार का फोन आया था। कॉल समाप्त होने के करीब 5 मिनट बाद हरिओम की तबीयत बिगड़ी और हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हो गई। परिवार ने इसे प्रशासनिक दबाव का परिणाम बताते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
तहसीलदार जयप्रकाश रोलन ने परिजनों के आरोप को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि हरिओम एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी थे और वे सिर्फ उच्च अधिकारियों से मिले निर्देशों को साझा कर रहे थे। दबाव बनाने जैसी कोई स्थिति नहीं थी।
परिजन बहरावंडा खुर्द पुलिस चौकी पहुंचे और अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी। चौकी से उन्हें प्रक्रिया पूरी करने के लिए खंडार थाना भेज दिया गया। खंडार थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह के अनुसार, रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलने पर मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
