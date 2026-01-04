Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: अब हर साल करना होगा ये काम, तभी मिलेगा सस्ता गैस सिलेंडर

सवाईमाधोपुर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने तैयारी कर ली है। योजना के तहत सस्ते एलपीजी सिलेंडर का लाभ लेने वाले परिवारों को अब हर साल ई-केवाइसी करानी होगी। अब पेंशनर्स की तरह उज्जवला योजना के लाभार्थियों को भी हर साल केवाईसी (री-केवाईसी) करानी होगी। इस संबंध में सरकार ने सभी लाभार्थियों को केवाईसी पूराने कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर सस्ते सिलेंडर और सब्सिडी का लाभ अस्थाई रूप से रोका जा सकता है।