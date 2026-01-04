Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: अब हर साल करना होगा ये काम, तभी मिलेगा सस्ता गैस सिलेंडर

एलपीजी सिलेंडर। पत्रिका फाइल फोटो
सवाईमाधोपुर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने तैयारी कर ली है। योजना के तहत सस्ते एलपीजी सिलेंडर का लाभ लेने वाले परिवारों को अब हर साल ई-केवाइसी करानी होगी। अब पेंशनर्स की तरह उज्जवला योजना के लाभार्थियों को भी हर साल केवाईसी (री-केवाईसी) करानी होगी। इस संबंध में सरकार ने सभी लाभार्थियों को केवाईसी पूराने कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर सस्ते सिलेंडर और सब्सिडी का लाभ अस्थाई रूप से रोका जा सकता है।
केन्द्र सरकार की इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सब्सिडी का लाभ केवल वास्तविक और पात्र परिवारो को ही दिलाना है। कई जगह अपात्र लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी। गैस एजेंसियों ने लाभार्थियों को मैसेज भेजकर ई-केवाइसी कराने के लिए कहा है। इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना का लाभ लेने वाली महिला के नाम से गैस कनेक्शन की जानकारी जैसे दस्तावेज जमा कराने होंगे।
इस योजना में कई जगह डुप्लीकेट कनेक्शन होने, अपात्र लोगों की ओर से योजना का लाभ उठाने तथा मृत या स्थानान्तरित परिवारों के नाम पर सब्सिडी जारी रहने की शिकायतें सामने आई थी। वहीं योजना में कई उपभोक्ता फर्जी जानकारी देकर सिलेंडर ले रहे थे। कहीं महिला की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके नाम से सिलेंडर लिया जा रहा था। कुछ उपभोक्ता सब्सिडी वाला सिलेंडर लेकर उसे बेच रहे थे। इन शिकायतों के बाद सरकार ने हर साल ई-केवाइसी अनिवार्य कर दिया है।
सवाईमाधोपुर जिले में उज्ज्वला योजना के करीब 1 लाख 25 हजार उपभोक्ता पंजीकृत हैं। इनमें से लगभग 70 हजार परिवार ही नियमित रूप से गैस का उपयोग कर रहे हैं, जबकि शेष उपभोक्ता या तो सिलेंडर का उपयोग नहीं कर रहे या बीच-बीच में ही लेते हैं। ई-केवाइसी की प्रक्रिया फिलहाल जारी है और गैस एजेंसियों के अनुसार बड़ी संख्या में लाभार्थी दस्तावेज जमा कर रहे हैं। जिन उपभोक्ताओं की ई-केवाइसी पूरी नहीं होगी, उन्हें सब्सिडी का लाभ रोक दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में लाभार्थी परिवारों को अब हर साल केवाईसी करानी होगी। इसके आदेश आए है। इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी सिलेंडरो पर रोक लगेगी।
-रामभजन मीणा, जिला रसद अधिकारी, सवाईमाधोपुर
