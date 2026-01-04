4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: अब हर साल करना होगा ये काम, तभी मिलेगा सस्ता गैस सिलेंडर

Ujjwala Scheme: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सस्ते एलपीजी सिलेंडर का लाभ लेने वाले परिवारों को अब हर साल ई-केवाइसी करानी होगी।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Jan 04, 2026

LPG cylinders

एलपीजी सिलेंडर। पत्रिका फाइल फोटो

सवाईमाधोपुर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने तैयारी कर ली है। योजना के तहत सस्ते एलपीजी सिलेंडर का लाभ लेने वाले परिवारों को अब हर साल ई-केवाइसी करानी होगी। अब पेंशनर्स की तरह उज्जवला योजना के लाभार्थियों को भी हर साल केवाईसी (री-केवाईसी) करानी होगी। इस संबंध में सरकार ने सभी लाभार्थियों को केवाईसी पूराने कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर सस्ते सिलेंडर और सब्सिडी का लाभ अस्थाई रूप से रोका जा सकता है।

केन्द्र सरकार की इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सब्सिडी का लाभ केवल वास्तविक और पात्र परिवारो को ही दिलाना है। कई जगह अपात्र लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी। गैस एजेंसियों ने लाभार्थियों को मैसेज भेजकर ई-केवाइसी कराने के लिए कहा है। इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना का लाभ लेने वाली महिला के नाम से गैस कनेक्शन की जानकारी जैसे दस्तावेज जमा कराने होंगे।

शिकायतों के बाद सख्ती

इस योजना में कई जगह डुप्लीकेट कनेक्शन होने, अपात्र लोगों की ओर से योजना का लाभ उठाने तथा मृत या स्थानान्तरित परिवारों के नाम पर सब्सिडी जारी रहने की शिकायतें सामने आई थी। वहीं योजना में कई उपभोक्ता फर्जी जानकारी देकर सिलेंडर ले रहे थे। कहीं महिला की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके नाम से सिलेंडर लिया जा रहा था। कुछ उपभोक्ता सब्सिडी वाला सिलेंडर लेकर उसे बेच रहे थे। इन शिकायतों के बाद सरकार ने हर साल ई-केवाइसी अनिवार्य कर दिया है।

जिले में सवा लाख उपभोक्ता

सवाईमाधोपुर जिले में उज्ज्वला योजना के करीब 1 लाख 25 हजार उपभोक्ता पंजीकृत हैं। इनमें से लगभग 70 हजार परिवार ही नियमित रूप से गैस का उपयोग कर रहे हैं, जबकि शेष उपभोक्ता या तो सिलेंडर का उपयोग नहीं कर रहे या बीच-बीच में ही लेते हैं। ई-केवाइसी की प्रक्रिया फिलहाल जारी है और गैस एजेंसियों के अनुसार बड़ी संख्या में लाभार्थी दस्तावेज जमा कर रहे हैं। जिन उपभोक्ताओं की ई-केवाइसी पूरी नहीं होगी, उन्हें सब्सिडी का लाभ रोक दिया जाएगा।

इनका कहना है…

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में लाभार्थी परिवारों को अब हर साल केवाईसी करानी होगी। इसके आदेश आए है। इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी सिलेंडरो पर रोक लगेगी।
-रामभजन मीणा, जिला रसद अधिकारी, सवाईमाधोपुर

ये भी पढ़ें

Rajasthan Road News: मनोहरपुर-दौसा हाईवे 818 करोड़ की लागत से बनेगा फोरलेन, टेंडर प्रक्रिया चालू
जयपुर
road-news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 01:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: अब हर साल करना होगा ये काम, तभी मिलेगा सस्ता गैस सिलेंडर

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Panchayat Election: पंचायतों के पुनर्गठन-नवसृजन के बाद गांवों में गरमाई राजनीति, बिछने लगी चुनावी चौसर

Rajasthan Panchayat Election
सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur Road Accident: सड़क हादसे में भगवतगढ़ सरपंच की मौत, क्षेत्र में शोक की लहर

Kedar-Mal-Gurjar
सवाई माधोपुर

Ranthambore: प्रियंका गांधी की जिप्सी के आगे आई बाघिन रिद्धि, शावकों की अठखेलियां देख वाड्रा परिवार हुआ रोमांचित

Priyanka Gandhi
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर: साल के पहले दिन ACB का बड़ा एक्शन, 25 हजार की रिश्वत लेते यूडीसी गिरफ्तार

सवाई माधोपुर

Ranthambore Tiger Reserve : राहुल-प्रियंका सहित गांधी-वाड्रा परिवार ने पूरे दिन होटल में किया विश्राम, सोनिया गांधी रणथंभौर नहीं पहुंची

Rahul Priyanka
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.